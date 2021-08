Las cartas que la fotógrafa italiana Tina Modotti escribió al fotógrafo estadounidense Edward Weston en el tiempo que no estuvieron juntos, fueron recopiladas en el libro: Una mujer sin país. Las Cartas A Edward Weston Y Otros Papeles Personales. La famosa fotógrafa italiana vivió y retrato el México de la década de años 20 hasta los momentos más cruciales del país.

Vivió con el fotógrafo Edward Weston, ambos felizmente instalados en la Ciudad de México desde 1923 hasta 1930. Ya que desafortunadamente fue deportada junto con otros artistas extranjeros. En esa época fue cuando se aferró más a su arte y dejó el corazón en sus imágenes. Es por eso que Tina escribía cartas a Weston.

“Repasé durante toda la mañana mis viejas cosas en maletas; he roto mucho. A veces, esto es doloroso, pero bendigo no tener nada. De ahora en adelante lo que tengo tendrá sólo que ver con la fotografía; el resto, incluso cosas que amo, cosas concretas, las transformaré en abstractas para poder poseerlas para siempre en el corazón”.

«Oh Edward, estar cerca de ti por un momento – poder soltar todas las emociones atoradas que me oprimen el corazón – podrías no estar de acuerdo con todo lo que te dijera – eso no importa; pero comprenderías la tragedia de mi alma y sentirías conmigo – ¡Y eso no lo pude hacer todo el mundo!».