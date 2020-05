La historia se centra en la teoría sobre su supuesta muerte en un accidente de auto

Paul Is Dead: When The Beatles Lost McCartney, es el nombre del nuevo cómic sobre el mito detrás de Paul McCartney. El escritor Paolo Baron y el ilustrador Ernesto Carbonetti fueron los encargados de crear esta historieta.

“Londres, noviembre de 1966. John Lennon no puede hablar, no puede dejar de mirar la foto de un auto en llamas con el cuerpo de Paul McCartney dentro. Su amigo ya no está ahí y eso significa que los Beatles tampoco están. Pero John quiere saber la verdad y, junto a George y Ringo, comienza a reexaminar las últimas horas en la vida de Paul. Situado en la mágica atmósfera de las grabaciones de Sgt. Pepper en los Abbey Road Studios, esta es la versión definitiva de la leyenda de la muerte de Paul“

La supuesta teoría sobre la muerte comenzó, el 12 de octubre de 1969 cuando la emisora local WKNR-FM de Michigan recibió una llamada. Donde un sujeto de nombre Tom, dijo que: “Paul está muerto”.

Más tarde un diario informó que el incidente se produjo el 9 de noviembre del año 1966, cuando se estaba preparando el popular disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Al abandonar el estudio Paul se detuvo para recoger a una chica que hacía autostop. Al reconocer esta al Beatle se habría abalanzado sobre el mismo, provocando que perdiera el control del automóvil y chocara contra un camión.