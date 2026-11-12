Cómo instalar y activar Windows 11 en un PC nuevo

Estrenar un ordenador, ya sea comprado o montado por piezas, requiere algo más que conectar sus componentes y encenderlo. Para aprovechar sus prestaciones, resulta fundamental disponer de un sistema operativo correctamente instalado y configurado. Windows 11 ofrece un entorno preparado para trabajar, estudiar, jugar y realizar tareas cotidianas, aunque su puesta en marcha exige prestar atención a varios aspectos.

La elección de la edición, la preparación del dispositivo de instalación y la activación mediante una licencia válida son pasos que conviene organizar previamente. Además, una configuración inicial adecuada permite mejorar la seguridad, mantener los controladores actualizados y adaptar el equipo a las necesidades de cada usuario. Todo ello contribuye a disfrutar de una experiencia informática estable desde el primer encendido.

Elegir entre Windows 11 Home y Pro antes de instalar

La primera decisión consiste en seleccionar la edición del sistema operativo. Windows 11 Home está orientado al uso doméstico y reúne las funciones habituales para navegar por Internet, utilizar aplicaciones, reproducir contenido multimedia y disfrutar de videojuegos. Por su parte, Windows 11 Pro incorpora herramientas adicionales de administración, seguridad y conectividad, especialmente útiles en entornos profesionales.

Entre las características específicas de Pro destacan el cifrado BitLocker, la posibilidad de actuar como anfitrión de Escritorio remoto, las directivas de grupo y la virtualización mediante Hyper-V. Estas funciones facilitan determinadas tareas de gestión y protección de datos. Sin embargo, ambas ediciones comparten las principales características de Windows 11 y reciben actualizaciones de seguridad.

La elección también depende de las necesidades futuras. Un ordenador destinado exclusivamente al entretenimiento puede funcionar perfectamente con Home, mientras que un equipo utilizado para teletrabajar o administrar recursos empresariales puede aprovechar las posibilidades de Pro. Conviene decidir la edición antes de adquirir la licencia, ya que la clave de activación debe corresponder a la versión instalada.

Comprobar los requisitos mínimos de Windows 11

Antes de preparar la instalación, resulta necesario verificar la compatibilidad del ordenador. Windows 11 exige un procesador compatible de 64 bits, al menos 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento. También requiere firmware UEFI compatible con arranque seguro, TPM 2.0 y una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 y controlador WDDM 2.0.

En los ordenadores montados por componentes, algunas funciones de seguridad pueden necesitar activación desde la configuración UEFI de la placa base. Comprobar que TPM 2.0 y el arranque seguro están disponibles ayuda a preparar correctamente el equipo. También conviene consultar la lista oficial de procesadores compatibles, puesto que cumplir únicamente los requisitos de velocidad y número de núcleos no garantiza la compatibilidad.

Cómo instalar Windows 11 desde un USB paso a paso

La instalación mediante una memoria USB resulta especialmente práctica cuando el ordenador todavía no dispone de sistema operativo. Para realizarla, se necesita otro equipo con conexión a Internet y una unidad USB vacía de al menos 8 GB. Microsoft proporciona una herramienta gratuita que permite preparar el dispositivo de arranque sin recurrir a programas adicionales.

Preparar el USB con la herramienta oficial

El procedimiento comienza en la página oficial de descarga de Windows 11 de Microsoft, donde se encuentra la opción para crear medios de instalación. Tras descargar y ejecutar la herramienta, el usuario debe aceptar las condiciones correspondientes y seleccionar el idioma y la arquitectura compatibles con el ordenador de destino.

A continuación, se elige la memoria USB que servirá como soporte de instalación. La herramienta descarga los archivos necesarios y prepara automáticamente la unidad, por lo que resulta importante comprobar que no contiene información que deba conservarse. Una vez finalizado el proceso, el dispositivo estará preparado para iniciar la instalación en el nuevo PC.

Iniciar el ordenador desde la memoria USB

Con el equipo apagado, se conecta la memoria preparada y se enciende el ordenador. Dependiendo del fabricante de la placa base, puede ser necesario acceder al menú de arranque mediante teclas como F12, F2, Supr o Esc. Desde ese menú se selecciona el dispositivo USB para iniciar el asistente de instalación.

Cuando aparece la pantalla inicial, se establecen el idioma, la distribución del teclado y las preferencias regionales. Después, se selecciona la opción de instalar Windows. Si el equipo dispone de varios discos, resulta esencial identificar correctamente la unidad de destino, especialmente cuando contiene archivos anteriores que deben conservarse.

Seleccionar el disco y completar la instalación

En una instalación limpia, el asistente permite elegir el espacio de almacenamiento donde se instalará Windows 11. Si el disco es nuevo, normalmente aparecerá como espacio sin asignar y el sistema podrá crear las particiones necesarias. En cambio, cuando existen instalaciones anteriores, cualquier operación de eliminación o formateo requiere una copia de seguridad previa.

Tras seleccionar la unidad correspondiente, Windows copia los archivos y realiza varios reinicios automáticos. Finalmente, aparece el asistente de configuración inicial, que solicita determinados ajustes de región, red y cuenta de usuario. Los requisitos de conexión y cuenta Microsoft pueden variar según la edición y la modalidad de instalación utilizada.

Cómo activar Windows 11 con una licencia legal

Una vez instalado el sistema, el siguiente paso consiste en comprobar su activación. Una licencia válida permite acreditar el derecho de uso de la edición correspondiente y mantener el equipo correctamente configurado. Para consultar su estado, basta con acceder a Configuración, seleccionar Sistema y entrar en el apartado Activación.

Cuando se necesita una clave para la edición profesional, una posibilidad es comprar Windows 11 Pro en Zentinels, donde se presenta una licencia para un ordenador con modalidades Retail digital y OEM física. Antes de adquirirla, conviene revisar las condiciones de uso, la compatibilidad y las posibilidades de transferencia asociadas a cada modalidad.

Introducir la clave de producto correctamente

La activación mediante una clave se realiza desde Configuración, Sistema y Activación. Allí se selecciona la opción para cambiar la clave de producto y se introduce el código de 25 caracteres. El ordenador debe disponer de conexión a Internet para facilitar la comprobación en los servidores de Microsoft, aunque existen procedimientos alternativos para determinadas situaciones.

Si la validación se completa correctamente, Windows mostrará el estado de activación correspondiente. La edición instalada debe coincidir con la licencia utilizada, puesto que una clave de Home no activa directamente Pro. También es recomendable conservar la factura y la documentación de compra para futuras reinstalaciones o consultas relacionadas con los derechos de uso.

Diferencias entre licencias Retail y OEM

Las licencias Retail y OEM presentan condiciones distintas que conviene conocer. Las primeras pueden permitir su transferencia a otro ordenador, siempre que se respeten los términos aplicables y no se utilicen simultáneamente en varios dispositivos. Las OEM, por su parte, suelen quedar asociadas al equipo original y presentan mayores limitaciones de transferencia.

La documentación comercial también permite comparar modalidades antes de decidir. En Tienda Zentinels se pueden consultar diferentes licencias de software, incluidas opciones para sistemas operativos y aplicaciones de productividad. Revisar el tipo de licencia, su alcance y las condiciones de activación ayuda a seleccionar una opción adecuada para el ordenador y su utilización prevista.

Primeros ajustes recomendados después de instalar Windows 11

Con Windows instalado y activado, conviene dedicar unos minutos a su configuración. El primer paso consiste en abrir Windows Update y buscar actualizaciones disponibles. Este procedimiento permite incorporar correcciones de seguridad, mejoras del sistema y determinados controladores compatibles con los componentes del ordenador.

También resulta aconsejable consultar las páginas oficiales de los fabricantes de la placa base y la tarjeta gráfica. En ellas pueden encontrarse controladores específicos para mejorar el funcionamiento del hardware. Mantener Windows y los controladores actualizados favorece la estabilidad del equipo, especialmente cuando se utilizan periféricos recientes o aplicaciones que requieren un rendimiento gráfico elevado.

Configurar la seguridad y las copias de seguridad

Windows 11 incorpora Microsoft Defender, un sistema de protección integrado que permite supervisar amenazas y gestionar distintas funciones de seguridad. Es conveniente comprobar que la protección en tiempo real permanece activa, establecer un método de inicio de sesión seguro y revisar las opciones de privacidad disponibles en Configuración.

Otro aspecto importante es preparar las copias de seguridad de los archivos personales. El usuario puede recurrir a almacenamiento externo o servicios en la nube, según sus necesidades. Disponer de una copia actualizada de los documentos importantes facilita su recuperación ante incidencias técnicas, sustituciones de componentes o futuras reinstalaciones del sistema operativo.

Ajustar el rendimiento y personalizar el escritorio

La configuración de pantalla permite seleccionar la resolución recomendada y, cuando el monitor lo admite, una frecuencia de actualización superior. También conviene revisar las opciones de energía, los dispositivos de audio y las aplicaciones que se ejecutan automáticamente al iniciar sesión. Estos ajustes ayudan a adaptar el funcionamiento del ordenador a sus características.

Por último, organizar las carpetas personales, instalar las aplicaciones habituales y configurar el navegador facilita el uso diario del equipo. En ordenadores destinados a videojuegos, también resulta útil comprobar los controladores gráficos y las opciones de pantalla. Una configuración inicial ordenada permite aprovechar mejor las prestaciones del PC y mantener un entorno de trabajo cómodo y seguro.