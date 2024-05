El misterioso disco grabado por Wu-Tang Clan que será reproducido por primera vez

«Once Upon a Time in Shaolin«, el mítico disco de Wu-Tang Clan podrá ser escuchado por primera vez. Esto gracias a la exposición “Namedropping”, próxima a inaugurarse en el Museo de Arte Antiguo y Nuevo (Mona) de Hobart, capital de Tasmania, Australia.

“La última cosa en la lista de deseos de Wu-Tang y probablemente la única oportunidad que tendrás para escucharlo. Once Upon a Time in Shaolin llegará a la exposición ‘Namedropping’ y habrán pocos eventos de escucha gratuitos para algunos afortunados“, se lee en el comunicado del Museo de Arte Antiguo y Nuevo (Mona) de Hobart.

Por otro lado, el recinto adelantó que reproducirá solo algunas de las canciones en sesiones de escucha privados, solamente los visitantes tendrán que agendar su sitio en espacios de 30 minutos. La exhibición estará disponible a partir del 15 al 24 de junio.

El disco, que cuenta con un total de 31 pistas fue subastado en el año 2015. Lo adquirió el polémico empresario Martin Shkreli por 2 millones de dólares, posteriormente lo entregó al gobierno de EUA en 2018. Y fue vendido en 2021 a un comprador anónimo por una cantidad no revelada.

«Once Upon A Time In Shaolin» por Wu-Tang Clan

Este raro material discográfico es el séptimo disco del famoso grupo de hip-hop Wu-Tang Clan, y fue grabado entre los años 2006 y 2013. Está dividido en dos secciones Shaolin School y Allah School, donde las 31 pistas están repartidas.

Únicamente se produjo una copia física del misterioso álbum y fue puesta a la venta en 2015, como se menciona anteriormente, por 2 millones de dólares. Por lo que se convirtió en el disco más caro del mundo. Hasta este momento el formato del disco en CD reposa dentro de una caja forjada en plata con bellos detalles como decoración.

Once Upon A Time In Shaolin solamente había sido reproducido por la MoMA PS1 el 3 de marzo de 2015, donde dejaron que 125 personas se deleitaran con una mezcla de 13 minutos. Compuesta por fragmentos de las canciones que contenía, como tal no se escuchó de principio a fin ni las pistas completas.

En ese entonces la revista Rolling Stone fue de los afortunados que tuvo la oportunidad de escucharlo y lanzó la siguiente crítica. «En pocas palabras, si los 128 minutos que dura ‘Once Upon a Time in Shaolin’ son igual de sólidos que los 13 minutos que se escucharon el lunes por la noche, podría ser el álbum más popular del grupo desde 1997«, aseguró el famoso medio.