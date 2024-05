Todos los detalles sobre Our Body, la exposición de cuerpos reales plastificados

El cuerpo humano y su funcionamiento siempre serán motivo de interés y estudio. La anatomía ha permitido que sea más sencillo y tangible entender, sin ser especialista, de qué forma opera la gran máquina humana. Y como muestra de ello, llega a la CDMX Our Body. El universo, una exposición única que muestra cuerpos disecados bajo una técnica especial.

Our Body. El universo es una muestra educativa presentada por Plan B, que consta de un recorrido por cuerpos humanos reales. Este montaje se logra gracias a la preservación de cuerpos reales mediante un proceso de polímero, mismo que sustituye todo el agua del tejido con caucho de silicón. Estos cuerpos muestran los vasos sanguíneos, los nervios y los órganos vitales como el corazón, el hígado y el cerebro.

Esta muestra realza la importancia de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y endocrino, que son los encargados de mantener el funcionamiento automático del cuerpo. Our Body. El universo se conforma de seis salas y cuenta con 10 cuerpos completos, tres torsos y más de 150 órganos humanos. Además, como experiencia adicional, incluye un viaje en realidad virtual al cuerpo humano.

Cabe resaltar que la muestra de Our Body. El universo es posible gracias a la técnica de plastinación desarrollada por el alemán Gunther von Hagens en 1977. Esta metodología permite conservar intactos los cadáveres y con ello, conocer el cuerpo humano en su interior. Esta técnica consiste en la extracción de fluidos y grasas corporales y su sustitución por resinas reactivas y polímeros para la conservación.

Según los organizadores, Our Body. El universo, es una exposición itinerante que ha recorrido el mundo. Las millones de visitas de todos los continentes brinda cuenta de su éxito y muestra su enfoque en validar la importancia de la salud y el autocuidado.

Our Body. El universo está abierta al público a partir de los tres años en Casa Abierta Monte, CDMX ubicada en Monte de Piedad # 7, Centro Histórico. La duración del recorrido es de una hora y cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad. Los boletos cuestan $300 pesos pero, hay descuentos para adultos mayores, infancias y grupos de más de cinco personas.

Para agrado de los padres de familia, cuenta con actividades interactivas diseñadas para despertar el interés de las infancias en la anatomía.Las fotografías en Our Body. El universo están permitidas siempre y cuando no afecten la experiencia de los demás asistentes, pero no es posible ingresar con tripies ni equipos profesionales. La exposición estará montada hasta el 4 de agosto de este año. Puedes adquirir aquí tus boletos.