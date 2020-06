La definición formal para el sueño es: del latín «somnus«, que designa el acto de dormir y la actividad de la mente durante ese periodo de descanso. El sueño es una de las principales necesidades de los seres humanos, ya que nos permite regenerar nuestras células y restablecer las funciones físicas y psicológicas de nuestro organismo.

Es así como este fenómeno ha sido desde hace mucho tiempo uno de los grandes enigmas de la investigación científica. En un principio se consideraba únicamente como un estado del cuerpo donde no pasaba nada,sin embargo actualmente existen varias teorías a su alrededor.

TRASTORNOS DEL SUEÑO

Los trastornos del sueño son problemas relacionados al momento de dormir. Por ejemplo: dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado e incluso las conductas anormales durante el sueño. Y existen 4 categorías dentro de estos trastornos:

a) Problemas para conciliar el sueño: insomnio.

b) Problemas para permanecer despierto: hipersomnio, fibromialga, mononucleosis, narcolepsia y apnea obstructiva del sueño.

c) Problemas para mantener un horario regular de sueño: síndrome de sueño y vigilia regulares, síndrome del desfase horario.

Las alteraciones en el sueño a lo largo de la historia se han convertido en un fenómeno que aparece recurrentemente en el arte; puede ser representada en alguna obra o incluso que los mismos artistas las hayan vivido en carne propia.

Por ejemplo, la parálisis de sueño donde la persona queda inmóvil, siente miedo, ansiedad, desesperación y opresión en el pecho, como si tuviera a alguien encima; le cuesta trabajo respirar, sufre taquicardia y puede experimentar alucinaciones auditivas, visuales, táctiles y olfativas.

LOS SUEÑOS Y SUS TRASTORNOS EN PERSONAJES HISTÓRICOS

Winston Churchill, el político, escritor e historiador sufría de narcolepsia, la cual provoca que la persona tenga ataques de sueño durante el día o que incluso duerma de forma abrupta sin poder controlar el momento y el lugar.

El maestro de del relato corto y exponente de la novela gótica y de terror, Edgar Allan Poe estaba encantado con sus alucinaciones hipnagógicas. Visiones que pueden ser auditivas, visuales o táctiles y que se producen en el tránsito de la vigilia al sueño profundo. En esa fase las personas que las sufren pueden escuchar voces, ver imágenes o sentir que alguien los toca; Poe afirmaba que sus alucinaciones no solamente no le resultaban familiares, sino que no se parecían a nada que hubiera visto.

Franz Kafka, uno de los autores clásicos de la literatura universal; autor de obras como «La Metamorfosis«. El escritor sufría de alteraciones en el sueño, específicamente de insomnio.

Un referente en las obras que cuentan con una amplia exploración de los sueños es Salvador Dalí. El surrealista plasmó todo lo que su inconsciente le dictaba, lo que en sueños veía. Como muestra la pintura: “Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, un segundo antes de despertar”; en donde se observa una visión fantástica y surrealista del mundo de los sueños; y “El Sueño” con la conocida frase del artista:

“El acto de dormir es una especie de monstruo sostenido por las muletas de la realidad” Salvador Dalí

Los escritores, pintores y artistas en general se han inspirado consciente o intuitivamente de ideas sobre el sueño-vigilia. Por ejemplo, la continua aparición del concepto del tiempo, la mente humana y la memoria en distintas obras.

Otra representante sería Remedios Varo con la pintura, “La Revelación o El relojero”. El tiempo, el reloj, nuestro reloj biológico que incluye forzosamente el fenómeno del sueño.