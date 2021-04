Inducir los sueños lúcidos, hasta tener viajes astrales es posible. Todos podemos llegar a tenerlos con prácticas y sobretodo mucha constancia. A continuación te compartimos algunas de las técnicas más usadas para abrir la mente y lograr entrar en esos anhelados de conciencia.

Antes que nada, es necesario comprender ambos términos ¿qué es un sueño lúcido exactamente?

Sueños lúcidos

Seguro que ya has tenido alguno, pero no logras identificarlo con exactitud. No te preocupes, desde ahora debes estar alerta a todo lo que suceda en tus pensamientos al dormir. Un sueño lúcido es un sueño que se caracteriza porque el soñante es consciente de estar soñando. Se puede dar espontáneamente o ser inducido mediante prácticas y ejercicios, como ya lo mencionábamos. Exactamente, es darte cuenta dentro de un sueño cuando estás soñando, que es real solo en tu mente, en ese momento.

Dominar la conciencia es todo un arte, y mucho más a la hora de soñar. Aquí van algunos tips, para lograr justo esto.

Tips para dominar la conciencia

Meditar

Recitar frases y afirmaciones antes de dormir. Por ejemplo: «Estoy en control de mis sueños».

Y el infalible, tomar nota de los sueños que recuerdes. Inmediatamente te despiertes escribe todo en un cuaderno.

Despertarse durante la fase de movimientos oculares rápidos (REM). Aproximadamente unos 90 minutos después de dormirse, esto con el fin de estar más consciente cuando volvemos a dormir.

Técnicas para soñar (y lo que aplicaremos a los sueños)

1.- Prueba de la realidad. Si pruebas esto varias veces durante el día, cuando duermas lo harás y tú inconsciente se pondrá a trabajar. Otro excelente truco es releer un texto escrito. Si ves que las palabras se transforman frente a tus ojos estás soñando. Y por último intenta cerrar los labios y trata de respirar por la boca. Es imposible, pero los soñadores lúcidos pueden sentir el aire entrando por sus bocas.

2.- Recitar Mantras. Antes de dormir recita unía y otra vez: «La próxima vez que sueñe, recordaré que estoy soñando». Luego, imagina cómo sería tomar consciencia durante un sueño. Y así varias veces.

3.- Interrumpir el sueño. Es parecida a la de despertarse durante la fase REM del sueño, pero ahora se debe interrumpir el sueño al final de la noche y no a la hora y media.