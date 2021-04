Existen varios rituales prehispánicos que en la actualidad siguen vigentes y que continuamos practicando, probablemente sin darnos cuenta de sus fuertes raíces con nuestros antepasados.

Pueden ser prácticas que nos parecen muy normales, pues están tan arraigadas a nuestra cultura que jamás nos hemos preguntado de donde es que provienen. Y la mayoría son para sanación, medicinales, espirituales, e incluso para nuestra mente y purificación del alma. ¿Has intentado algunos de esta lista? ¿Te han ayudado?

A continuación te presentamos 5 rituales qué tal vez no sabías que sabías, sobre su verdadero origen.

Temazcal

El temazcal, que significa «casa de vapor», es un baño de vapor que se ha utilizado desde tiempos milenarios, alrededor de toda Mesoamérica. Sus principales objetivos son terapéuticos, higiénicos y rituales. Para obtener el vapor y calentar el temazcal se calientan piedras volcánicas y se acomodan cuando están al rojo vivo dentro de la «casita», a continuación el guía avienta agua para que se llene de vapor.

Hongos alucinógenos para sanar

Una de las prácticas más populares es la curación con hongos alucinógenos. Y una de las máximas representantes en el mundo fue la guía María Sabina. Por su puesto que en la actualidad este ritual sigue muy vigente, únicamente tienes que viajar a ciertos estados de México o Latinoamérica para encontrarte con los guías.

Los hongos se preparan una noche antes, el guía o terapeuta reza en su altar con velas, incienso y copal. Es así como los hongos quedan listos para su ingesta y sobretodo para el viaje espiritual y sanador que se espera.

Masajes y limpias

No hay nada que un buen masaje no arregle. Se sabe que en el México prehispánico era muy común ésta práctica, ya que aliviaba el conocido «aflojado de cintura». Por otro lado, en este ritual entra el lado espiritual, como la limpia o ahumar con copal; relacionado con la alineación de chakras de otras culturas.

En cuanto a las limpias, pueden realizarse con plantas, hierbas curativas, piedras calientes, escénicas y hasta con los típicos huevos.

Ceremonia del peyote

Otro de los rituales más buscados en México, es el del sagrado peyote. El peyote es un cactus originario del desierto del norte de México y sur de Estados Unidos que tiene propiedades medicinales. Para los huicholes, el peyote es una planta ritual que representa los lazos espirituales con la tierra y el universo.

Es entonces como tenemos esta popular ceremonia huichol. Se realiza en lugares abiertos, los participantes se colocan alrededor de una fogata y cantan. A continuación es el guía quien reparte el peyote. Ésta planta, considerada un maestro y junto con su espíritu » enfado azul», serán quienes te iluminarán. Finalmente, se canta y se baila toda la noche hasta el amanecer.

Ingesta de cannabis

Ésta ceremonia es muy especial, pues no se consume el cannabis que todos conocemos. La hierba que se utiliza es una que cultivan exclusivamente los ñuhú y otros pueblos nahuas y tepehuas de la Huasteca Baja. La cual se conoce como Cannabis sativa, y no seas fácilmente encontrarla, ya que no está a la venta.

Durante el ritual también se baila y se canta, también se le conoce como «Ritual de la Promesa de la Santa Rosa».