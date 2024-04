John Waters no encuentra financiamiento para su nueva película

Los tiempos son vertiginosos, impredecibles y confusos para la industria cinematográfica. Los criterios tanto de directores, productores, actrices y actores, suelen moldearse, adaptarse o formar parte del conformismo. El estadounidense John Waters, escritor, director y actor de cine también se ha visto envuelto en los caprichos y modos que Hollywood representa actualmente.

Y es que Liarmouth, una película esperada por muchos y que marcaría el regreso del icónico John Waters a la pantalla grande después de 20 años, no tiene fecha de inicio de producción. Lo que ya se confirmó es que Aubrey Plaza será quien protagonizará el filme, en el papel de la estafadora y ladrona Marsha Sprinkles.

La adaptación cinematográfica de la primera novela de John Waters, Liarmouth: A Feel-Bad Romance, forma parte de la lista de rechazos, proyectos pospuestos o incluso ignorados por parte de la industria del cine. Netflix rechazó la nueva cinta de David Lynch; mientras que Francis Ford Coppola no encuentra quien distribuya su cinta Megalópolis.

De acuerdo con Variety e IndieWire, John Waters confirmó que se encuentra fascinado con que la actriz de Parks and Recreation y The White Lotus, Aubrey Plaza, sea quien protagonice la cinta, la cual pretende rodar en Baltimore. En declaraciones a dichos medios John Waters detalló que el libro tenía opción de compra, y aclaró que a pesar de que el guión fue del gusto de la gente, no se tiene el dinero para financiar Liarmouth. Por lo que de momento todo es provisional.

John Waters aseguró que se encuentra en trabajos para que el inicio de la filmación ocurra pronto. Comentó a su vez que a pesar de que su última película salió hace 20 años, en ese tiempo ha escrito seis más: cuatro secuelas de Hairspray, de 1988; y Fruitcake, una novela navideña que ha tenido un par de versiones que aún podrían publicarse.

La novela Liarmouth es una historia hilarante de sexo y crimen que retrata la disfunción familiar. La protagonista, a quien dará vida Aubrey Plaza, es una maestra del disfraz, rechazada por los niños y los perros. Odiada por su propia familia, llamada cotidianamente mentirosa, hasta que un personaje considerado como loco, la obliga a decir la verdad.

El diario británico The Guardian informó que el rodaje comenzará a finales de este 2024. Dos décadas después de la película Sexoadictos, de John Waters, que salió a la luz en 2004.