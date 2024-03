Andy Warhol y Madonna en la nueva biografía de Keith Haring

Conocer el fondo de quien coloreó y creo arte en las calles y el metro de Nueva York es una búsqueda constante en medio del mar de información. Para ello, la biografía de Keith Haring, titulada «Radiant: The life and line of Keith Haring«, es una vista al interior del artista cuyo obra fue más allá de intervenciones urbanas, sino también, un señalamiento social a diversos sectores como la comunidad LGBTTI+, personas VIH positivas o los movimientos en contra del apartheid.

«Radiant: The life and line of Keith Haring» es el título de esta obra que se estrena hoy y representa una inmersión profunda en la extraordinaria y vertiginosa biografía de Keith Haring. El autor, Brad Gooch, reveló que entrevistó a más de 200 personas y cada una fue mencionada en el relato de la vida de Haring, incluyendo la visión de figuras que aportaron a su carrera, tanto como Andy Warhol, Madonna, Grace Jones, Dennis Hopper y muchas otras celebridades de la época.

La biografía de Keith Haring, «Radiant: The life and line of Keith Haring» cuenta con testimonios y memorias de artistas, cantantes, bailarines, actores, escritores, miembros de la alta sociedad y estudiantes de arte. Previo a este estreno, los diarios de Haring fueron publicados en 1996 y han sido el eje de las múltiples monografías creadas alrededor de su vida y obra, además de su biografía autorizada, escrita por el crítico, compositor y fotógrafo John Gruen y publicada en 1991.

El relato de Gruen, titulado «Keith Haring: The Authorized Biography«, es más difícil de localizar y describe la forma en que su hija, Julia, llegó a ser empleada como asistente y gerente del estudio de Haring, posteriormente albacea de su patrimonio y más tarde, la directora de su fundación.

«Radiant: The life and line of Keith Haring» se titula así en referencia al dibujo recurrente de Haring de un bebé gateando con rayos destellantes sobre él. Brad Gooch declaró sobre esta referencia: «Su bebé radiante era una marca registrada, pero también una cálida compresa de significado». Gooch es un escritor polifacético que ha escrito biografías de Frank O’Hara, Flannery O’Connor y Rumi. Un poeta que a manera de crónica, lleva la biografía de Keith Haring a los ojos de todos aquellos interesados en su persona.

Keith Haring fue una persona cuyo arte siempre lo impulsó a llevar su mensaje a otros niveles del poder del arte, el amor y el espíritu humano. Su trabajo impulsó a sus fanáticos a abrazar la individualidad, desafiar las normas sociales y celebrar la belleza de la diversidad. Esta nueva biografía presenta un acercamiento más profundo a su vida y obra desde sus inicios en el arte, hasta su lamentable deceso.

Alrededor del estreno de la biografía de Keith Haring se estarán realizando múltiples eventos con el autor, tal como el planeado para el próximo 22 de marzo en la librería «Garden District» en Nueva Orleans, donde se presentará el libro y se permitirá un feed back de preguntas y respuestas por parte de los lectores que podrán adquirir la obra firmada por el autor. Para este evento, se ha hecho la invitación de reservar en línea para asegurar el lugar ya que el espacio es limitado.