«Kids Like Us»: el cortometraje de Richie Hawtin sobre el techno y Detroit en los 90

El destacado productor británico-canadiense Richie Hawtin se ha sumado como productor ejecutivo a “Kids Like Us”. Un nuevo cortometraje que retrata la vibrante y compleja escena techno de Detroit durante la década de 1990. Disponible actualmente para ver en la plataforma NOWNESS, la obra presenta una mirada íntima sobre cómo un grupo de jóvenes inadaptados encuentra identidad y pertenencia en el bullicioso corazón del underground electrónico.

La película, dirigida y escrita por Like Jaden, tiene una duración de nueve minutos y fue rodada completamente en película de 35mm. Dotando al relato de una estética áspera y nostálgica. El guion se inspira en eventos reales y sitúa la acción en la mítica fiesta Spastik en la Packard Plant de Detroit. Un espacio industrial emblemático donde precisamente Richie Hawtin debutó con su aclamado alias Plastikman.

“Sentí que el mundo del techno underground es tan cinematográfico que merecía documentarse de una manera honesta. A través de las historias, la música y las imágenes”, explicó Like Jaden. El director enfatizó el afán de autenticidad al señalar que el equipo filmó durante una verdadera fiesta techno en Detroit. Para capturar la energía y la atmósfera que definió a la «movida electrónica» de la ciudad. El resultado final busca sumergir al espectador en una experiencia cercana a la de un club en los años 90. Acercándose al pulso crudo y visceral de una cultura que marcó generaciones.

El argumento de “Kids Like Us” gira en torno a un grupo de jóvenes frecuentadores de la escena techno, reflejando sus dilemas personales y su búsqueda de aceptación en un entorno donde las diferencias individuales confluyen bajo el paraguas de la música electrónica. La elección de Detroit como epicentro narrativo reviste un significado especial porque la ciudad es considerada la cuna del techno. Un género que emergió en la segunda mitad de los años 80 y se consolidó con fiestas clandestinas, sellos independientes y figuras pioneras como Juan Atkins, Derrick May, Kevin Saunderson y el propio Hawtin.

Quién es Richie Hawtin

Richie Hawtin, nacido en Oxfordshire, Inglaterra, y criado en Canadá, es un artista fundamental dentro del techno a escala global. Conocido por su enfoque experimental y minimalista, redefinió los códigos del género tanto a nivel de producción musical como de performance en vivo. En los 90, se trasladó a Detroit, donde formó parte activa de la escena local y presentó al mundo su proyecto Plastikman. Caracterizado por un uso innovador de la tecnología y una estética industrial poderosa. Hawtin se ha destacado como DJ, productor y empresario, además de impulsar nuevas expresiones audiovisuales dentro de la música electrónica.

“Kids Like Us” propone una visión no idealizada de la cultura techno, recurriendo a historias y personajes inspirados en experiencias reales. El cortometraje busca resonar no solo con los aficionados del género, sino también con quienes exploran las formas en que la música altera el tejido social y da sentido a la diversidad juvenil en contextos urbanos.