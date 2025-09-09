La eutanasia en México: ¿Es legal? Mitos y realidades de su prohibición

En México, la eutanasia, un tema que genera un profundo debate ético, legal y moral, se encuentra estrictamente prohibida. A diferencia de países como Países Bajos, Bélgica o Canadá, donde se han establecido marcos legales para regular esta práctica. La legislación mexicana la considera un delito. La controversia surge de la colisión entre el derecho fundamental a la vida, consagrado en la Constitución, y la autonomía individual. Que postula el derecho de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo y su muerte.

La postura del Estado mexicano se fundamenta en la protección de la vida como un bien jurídico superior. En el país, la eutanasia es vista como un acto contrario a la dignidad humana y a los principios bioéticos que rigen la práctica médica. Desde la perspectiva legal, no existe una regulación que permita a una persona solicitar asistencia para morir. Por el contrario, la legislación considera el acto como una forma de homicidio, ya sea bajo la modalidad de homicidio por piedad o de auxilio al suicidio.

Cuál es la pena para quien realiza una eutanasia en México

El Código Penal Federal en su artículo 312 establece lo siguiente. “El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión, si el suicidio se consumare. Si el suicidio no se consumare, la pena será de seis meses a dos años de prisión.” Por su parte, el artículo 313 castiga el «homicidio por piedad». Un tipo penal que se aplica cuando una persona mata a otra, a petición de esta y por motivos de compasión. En este caso, la pena se reduce a la mitad de la que se impone al homicidio simple. Estas disposiciones legales reflejan la firme posición del Estado mexicano en contra de la eutanasia.

Qué es la “voluntad anticipada” y cómo funciona

Sin embargo, en México sí existe la figura de la “voluntad anticipada”. La cual permite a los pacientes, a través de un documento legal, rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida de forma artificial cuando padecen una enfermedad terminal. Esta distinción es crucial: la voluntad anticipada no busca acelerar la muerte, sino evitar un sufrimiento innecesario, permitiendo que la muerte ocurra de forma natural. Este marco legal, contemplado en la Ley General de Salud, otorga a los pacientes el derecho a tomar decisiones informadas sobre su atención médica al final de su vida. Pero de ninguna manera legaliza la eutanasia.

El debate sobre la eutanasia en México continúa y se nutre de diversas posturas. Los defensores del derecho a una muerte digna argumentan que prohibir la eutanasia es una violación de la autonomía y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Por otro lado, quienes se oponen a su legalización, incluyendo organizaciones religiosas y grupos médicos, sostienen que la vida es un derecho inviolable y que la eutanasia abre la puerta a abusos y a la devaluación de la vida humana. Mientras el debate se intensifica, la postura legal en México sigue siendo clara: la eutanasia es un acto delictivo que no está exento de castigo.