La historia del ácido lisérgico (LSD) es inseparable de los mitos sobre el cornezuelo (Claviceps purpurea), un hongo parásito que durante milenios acechó los cultivos de centeno en Europa.

Antes de ser la base de la mayor revolución psicodélica del siglo XX, este organismo era temido como un «veneno de las cosechas».

Sin embargo, la transición de este patógeno agrícola a la síntesis del LSD-25 en 1938 por Albert Hofmann no fue un evento místico, sino el resultado de una investigación técnica en los laboratorios Sandoz para desarrollar estimulantes circulatorios y ginecológicos.

El «Fuego de San Antonio»: La primera crisis farmacológica

Durante la Edad Media, el consumo de pan contaminado con cornezuelo provocaba el ergotismo, una condición devastadora conocida como «Fuego de San Antonio«.

Los afectados sufrían una vasoconstricción tan extrema que sus extremidades se gangrenaban y caían «quemadas», mientras otros padecían psicosis convulsivas.

La investigación histórica sugiere que estas epidemias no eran simples tragedias médicas, sino estados de intoxicación colectiva que moldeaban la visión del mundo de la época, confundiendo el envenenamiento químico con castigos divinos o posesiones demoníacas.

El enigma de Salem: ¿Brujería o intoxicación masiva?

Uno de los hitos más controvertidos en la investigación sobre este hongo es su posible papel en los juicios de Salem de 1692. Estudios climáticos y documentales indican que el centeno cosechado ese año pudo haber estado gravemente contaminado por Claviceps purpurea.

Los síntomas reportados por las víctimas —alucinaciones visuales, sensaciones de quemazón y espasmos musculares— son idénticos a los del ergotismo. Esto plantea que la cacería de brujas más famosa de la historia pudo tener su origen en un brote accidental de alcaloides lisérgicos.

Los Misterios de Eleusis y la soberanía del Kykeon

En la antigua Grecia, los ritos sagrados de Eleusis culminaban con la ingesta del Kykeon, una bebida cuyos efectos visionarios han sido debatidos por décadas. La hipótesis de Robert Graves y R. Gordon Wasson sostiene que el ingrediente activo era el cornezuelo del centeno.

A través de un proceso técnico de infusión en agua, los sacerdotes habrían logrado separar los alcaloides hidrosolubles (alucinógenos) de los tóxicos liposolubles, permitiendo a figuras como Aristóteles o Sófocles experimentar estados alterados de conciencia que sentaron las bases del pensamiento occidental.

El uso obstétrico: El cornezuelo en la medicina tradicional

Lejos del estigma psicodélico, el cornezuelo posee una utilidad técnica fundamental en la obstetricia. Por generaciones, las parteras utilizaron el hongo (conocido como secale cornutum) para controlar hemorragias postparto y facilitar el alumbramiento.

Este conocimiento empírico fue lo que atrajo a los científicos del siglo XX; el LSD nació, irónicamente, de la búsqueda de un fármaco ginecológico. Hoy en día, derivados de este hongo como la ergotamina siguen siendo la primera línea de tratamiento para migrañas severas, demostrando que la soberanía de este organismo sigue vigente en la medicina moderna.