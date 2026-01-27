El archivo de la narrativa gráfica en México es, en esencia, un catálogo de la disidencia moral y social. Durante décadas, las historietas mexicanas con temáticas políticamente incorrectas funcionaron como el único espejo fiel de una realidad urbana que la televisión y la prensa oficial preferían ignorar.

Lejos de la higiene visual de los cómics estadounidenses, la industria nacional se sumergió en el albur, la violencia sin filtros y la sátira descarnada. A continuación, analizamos cinco títulos que definieron esta tendencia y desafiaron los estándares de su tiempo.

Memín Pinguín y el horror de la nota roja

Aunque es recordada como una obra de valores familiares, esta es una de las historietas mexicanas con temáticas políticamente incorrectas más complejas. Más allá de la controversia internacional por su estética racial, el guion de Yolanda Vargas Dulché exploró terrenos macabros.

En un episodio célebre, Memín descubre un cuerpo decapitado dentro de una maleta, un giro que introdujo el terror psicológico y la crudeza de la delincuencia urbana en una publicación de consumo infantil, rompiendo la burbuja de la «historia de buenos sentimientos».

Simón Simonazo: La apología de la marginalidad

Surgida a finales de los años 70, esta obra es el pilar de las historietas mexicanas con temáticas políticamente incorrectas de corte urbano. Oscar González Guerrero creó un universo donde la deformidad física, el lenguaje soez y la glorificación de la vagancia eran la norma.

A diferencia de los relatos moralistas, aquí no hay redención para el «vividor» de barrio; la historieta validaba el acoso callejero y el vicio como elementos de identidad, retratando una vecindad cruda y sin higienismo cultural.

Los Supermachos: Sátira política sin concesiones

Eduardo del Río «Rius» transformó el género al utilizar el humor como un arma de concientización proletaria. Dentro del espectro de historietas mexicanas con temáticas políticamente incorrectas, esta destaca por su crítica feroz al autoritarismo y a la religión.

A través de estereotipos deliberadamente exagerados del cacique y el indígena oprimido, Rius desnudó la corrupción del sistema político mexicano, logrando que el lector confrontara su propia realidad social mediante una estética que hoy resultaría profundamente disruptiva.

El Libro Vaquero: El canon del erotismo kitsch

Esta publicación es quizás el ejemplo más longevo de cómo las historietas mexicanas con temáticas políticamente incorrectas influyeron en la educación sentimental del país.

Con una técnica de realismo académico, sistematizó la hipersexualización femenina y el arquetipo del «macho alfa». A pesar de su carga de estereotipos de género y su estética de quiosco, es un documento técnico vital para entender la construcción de la masculinidad popular y la circulación de narrativas eróticas fuera de los circuitos de élite.

Sensacional de Maistros: La validación del albur

La serie de los «Sensacionales» representa el punto máximo de la picaresca nacional. Estos títulos se consolidaron como historietas mexicanas con temáticas políticamente incorrectas al elevar el albur y la doble intención a la categoría de estructura literaria.

Su contenido no solo desafiaba la moral sexual, sino que validaba una jerga agresiva y codificada que operaba bajo sus propias leyes de cortesía verbal. Técnicamente, son un tesoro lingüístico que documenta la evolución de la comunicación popular al margen de la norma académica.