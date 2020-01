Ozzy Osbourne demuestra que está más vivo que nunca y lanza nuevo material en colaboración con Elton John.

Luego de que varios medios aseguraran que «El príncipe de las tinieblas» había fallecido y después de toda esa desinformación, Ozzy Osbourne nos demuestra que aún lo tenemos para rato.

Antes, ya había lanzado dos sencillos «Under the Graveyard» y «Straight to Hell«

La canción que le da nombre al disco «Ordinary Man» ya se compartió.

Se puede ver a Ozzy cantando el primer verso, respaldado por John en el piano luego entra su voz en el segundo verso.

El próximo álbum de Ozzy estará disponible a partir del 21 de febrero después de 10 años sin escuchar nada nuevo del ex Black Sabbath.

«Ordinary Man» es una colaboración entre el productor/guitarrista Andrew Watt, el bajista de Gun N`Roses, Duff McKagan, el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, Elton John y hasta Slash.

La gira de despedida “No More Tours 2” de Ozzy se reanuda esta primavera.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

TE PUEDE INTERESAR

UN ESTUDIO COMPRUEBA QUE OZZY OSBOURNE ES UN MUTANTE

ANNA FIORI CIERRA EL AÑO CON NUEVO EP

MUJERES MEXICANAS EN LA ESCENA NACIONAL DE METAL

VIDA, TRAYECTORIA Y ADICCIONES DE JOHN FRUSCIANTE

¿BANDAS SATÁNICAS? LEYENDAS SOBRE ACUSACIONES DE PACTOS CON EL DIABLO (PARTE 2)

¿BANDAS SATÁNICAS? LEYENDAS SOBRE ACUSACIONES DE PACTOS CON EL DIABLO (PARTE 1)