Mujeres bajistas que cambiaron la música

Se sabe de antemano que la música es una profesión en la que el machismo es el pan de cada día. Durante mucho tiempo las mujeres fueron relegadas al papel de vocalistas o coristas, como si no fueran capaces de tocar otro instrumento. Sin embargo existen mujeres bajistas que se han abierto camino a lo largo de historia, rompiendo las barreras de género sin importar el qué dirán. Cambiando así la historia para siempre.

Te dejamos aquí una lista de mujeres bajistas que deberías escuchar:

Suzi Quatro

Empezamos fuerte con una de las iconos más importantes de la historia del rock y sin duda una de las mujeres bajistas más relevantes de los años 70.

Susan Kay «Suzi» Quatro​ es una cantautora, bajista y actriz estadounidense-británica, la primera bajista mujer que se convirtió en una estrella de rock importante.​​ En la década de 1970, Quatro tuvo una cadena de éxitos que tuvieron más éxito en Europa y Australia que en su tierra natal.

Rhonda Smith

Rhonda Smith es recordada por su trabajo a lado de Prince, llegando a ser una de las mujeres bajistas más importantes de la historia. Puedes escucharla además junto figuras como Jeff Beck o Beyonce.

Sean Yseult

Aunque no se encuentra muy activa últimamente, esta increíble bajista marcó una forma de tocar llena de groove durante la década de los noventa. Lo más recordado de Sean fueron los diez años que pasó como parte de White Zombie, banda con la que ayudó a revolucionar el metal.

Esperanza Spalding

Es un pecado seguir con esta lista sin mencionar a Esperanza Spalding. Sin duda una de las mejores bajistas de la actualidad, además de compositora, cantante, arreglista. Ganadora del Grammy en 2014. ¿qué más les podemos decir?

Jeanne Sagan

Regresando al metal encontramos a Jeanne Sagan bajista de All That Remains. Con sus bases poderosas y sus líneas agresivas es una de las razones por las cuales All That Reamains se ha convertido en uno de los grupos de metal core más importantes de la actualidad.

D’arcy Wretzky

D’arcy Elizabeth Wretzky-Brown, también conocida simplemente como D’arcy, es una bajista y cantante conocida por su trabajo con The Smashing Pumpkins. Además de tocar el bajo ha tocado violín clásico y oboe.

Carol Kaye

Empezamos con una leyenda y terminamos con otra. Carol Kaye podría ser la bajista más importante de la historia sin importar si hablamos de hombre, mujer o cualquier otra identidad. Sin embargo su nombre se relegó sólo a los créditos de los discos de otros, estando presente en grabaciones tan históricas que mejor enlistamos cinco para que se queden con el ojo cuadrado:

Good Vibrations – The Beach Boys

La Bamba – Ritchie Valens

This Boots Are Made For Walking – Nancy Sinatra

Something Stupid – Frank Sinatra

A Day At The Races – Jurassic 5

¿Impresionante no? Pues lo mejor es que a pesar de tener 87 años sigue activa y por $3000 pesos mexicanos te puede dar clases via Skype.