En 2024 se cumplió el décimo aniversario del traspaso de Suárez del Liverpool al Barcelona. En este último equipo había muchos jugadores estrella, incluidos Neymar y Messi, incluso sin él. Apostar por los partidos de los «azulgranas» de aquella época era muy divertido, ya que siempre había muchos goles. Y Suárez participaba bastante bien en ello.

Es interesante que el debut de Suárez se viera empañado por una larga suspensión de cuatro meses. Los aficionados veteranos recuerdan bien por qué recibió su castigo. Se trata del mordisco a Giorgio Chiellini en el Mundial de 2014. En general, Suárez ha protagonizado muchos escándalos a lo largo de su carrera, entre los que se incluyen varios mordiscos. Sin embargo, hay algo que no se puede pasar por alto: su fenomenal olfato goleador.

Estadísticas de Suárez con el Barcelona

Los aficionados y los expertos consideran que los «azulgranas» han tenido dos épocas doradas después del año 2000. La primera fue entre 2009 y 2011, cuando el equipo contaba con Xavi, Iniesta, Puyol y Piqué. La segunda fue después de 2014, cuando durante varios años se formó el trío Messi, Neymar y Suárez. Sin duda, Luis Suárez no desentonaba en este trío.

Entre los logros de Suárez con el Barcelona se encuentran:

Victorias dentro de España, concretamente cuatro campeonatos, cuatro Copas y dos Supercopas. En el torneo europeo, Suárez ganó la Liga de Campeones. Estadísticas individuales: 195 goles en todos los torneos.

En YouTube se pueden encontrar recopilaciones de los magníficos goles de Luis. A menudo marcaba desde posiciones en las que cualquier otro futbolista no habría podido hacer nada. En total, el gran trío marcó 364 goles durante ese periodo. Y eso también pasará sin duda a la historia. El fichaje por el Inter de Miami permitió que Suárez y Messi volvieran a jugar juntos. Aunque allí también están Busquets y Alba. Por eso, a veces tiene sentido sintonizar la MLS si quieres sumergirte en la nostalgia.

Además, Luis sigue demostrando un alto nivel de juego, a pesar de su edad. Su pasión por el fútbol, su capacidad para luchar hasta el final y su interacción con sus antiguos compañeros del Barça hacen que los partidos del Inter de Miami sean espectaculares y emocionalmente intensos.