OnlyFans la sigue rompiendo en internet este 2021. Es la plataforma perfecta para el contenido para adultos que normalmente los cibernautas consumen. Fácil, rápido y accesible; sin embargo existen otras webs que sirven también para experimentar y explotar este tipo de contenido xxx al máximo.

Siempre es bueno seguir probando y no casarnos con una sola app o web. Por eso te dejamos otras 3 jugosas alternativas.

iWantFanClub

Un sitio que se ha metido de lleno a la industria del entretenimiento para adultos. Pena comparación con OnlyFans, que se creó en un principio para la venta de contenido de artistas especializados, no tanto de nudes. Las comisiones la comisión es un poco más alta, con un 28% de los ingresos. Y otro punto a favor para IWantFanClub sería que es especialista en fetiches, por lo que encontrarás contenidos sexuales un poco más elevados.

Just For Fans

Just For Fans, ofrece las mismas opciones de venta y suscripción. E incluso el mismo 20% de comisiones que OnlyFans. En realidad su funcionamiento y desarrollo de la plataforma es muy familiar. Pero te puede dar un plus, ya que al ser una alternativa a la app líder puede que ganes más ingresos de este lado.

Is My Girl

Is My Girl, es una plataforma con la opción de crear eso justamente, un club de fans. Es muy parecida a OnlyFans, pero además de suscripciones mensuales, las personas que utilicen esta plataforma pueden conseguir dinero vendiendo vídeos de manera puntual, mediante mensajes privados, vendiendo suscripciones a Snapchat y a través de lives.

isMyGirl se queda un poco más de comisión: el 30% en comparación con el 20% por OnlyFans. La gran ventaja es que se enfoca totalmente al entretenimiento para adultos. Y la desventaja es que solo pueden vender contenido las mujeres.

Redes sociales como enlaces: Facebook, Instagram, Twitter y SWYP

En cuanto a las redes sociales, todas las plataformas digitales y aplicaciones, ya mencionadas siguen vendiendo a través de las redes. Ya que por esos medios se promocionan y se pueden dar previos de lo que encontrarán en IsMyGirl, IwantFans y JustForFans. Facebook e Instagram podrán tener restricciones muy estrictas; sin embargo SWYP (el tik tok nopor) y Twitter son un excelente medio todavía.