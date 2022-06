Pablo Lobato, ilustrando con geometría

Pablo Lobato es un ilustrador argentino con reconocimiento mundial y que posee un talento especial para sintetizar la esencia de un rostro amparándose en la geometría y llegando a ser considerado como un artista abstracto por lo mismo.

Nacido en Trelew, una pequeña ciudad cercana a la Patagonia Argentina, en 1970, comenzó sus primeros pasos en el mundo del arte y dibujo debido a que no era muy bueno para los deportes, por lo que en lugar de jugar al fútbol como sus amigos, solía pasar largas horas dibujando superhéroes.

«Desde mis primeros dibujos de chico, tuve una tendencia a utilizar la geometría pero de una manera particular. En la universidad o en los cursos de dibujo te enseñan a construir basándote en figuras geométricas: a partir de un círculo dibujas la cabeza, repites esa medida siete veces para encontrar la altura, el torso es un trapecio, la pelvis un triángulo… yo no podía hacerlo, cuando tuve que realizar esos ejercicios, hice trampa».

Con el tiempo, se decidió a estudiar Diseño en Comunicación Visual, recibiéndose como tal en la Universidad de La Plata. Al poco tiempo, Pablo Lobato consiguió un empleo como diseñador editorial en Buenos Aires, sin embargo, algo le hacía falta y tras 5 años de dedicarse exclusivamente a eso, decidió probar suerte con la ilustración para después, abocarse completamente al retrato.

En su haber tiene más de trece mil ilustraciones, destacando las que ha realizado a deportistas, músicos, actores, políticos, escritores y humoristas. Messi, Freddie Mercury, Lou Reed, Bruce Lee, Madonna, Spinetta, Bob Marley, Woody Allen, Oasis, entre muchos otros han sido retratados mediante las líneas geométricas de Pablo Lobato.

De hecho, el artista argentino ha realizado diversas colaboraciones para publicaciones como Rolling Stone, Textas Monthly, TV Guide, Boston Globe, The New York Times, The New Yorker o Wired, además de trabajar con marcas como Nike, Ritzenhoff, el Monterey Jazz Festival y El Abrazo.

Actualmente, Pablo Lobato realiza sus ilustraciones desde Buenos Aires, y de la mano de Anna Goodson Management, continúa dentro del mercado estadounidense, ya que sus ilustraciones han salido en diversas revistas especializadas, como Communication Arts, American Illustration y Illustration Now.