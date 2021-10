PINO SUÁREZ, LA ZONA ARQUEOLÓGICA DENTRO DEL METRO

Dentro del metro existe la zona arqueológica más pequeña de la Ciudad de México, ¿ubicas dónde está? Pues justo en el transborde de Pino Suárez. Seguramente estás haciendo memoria para tratar de recordarla, pues se volvió parte de nuestro camino y la llegamos hasta ignorar a pesar de ser la más visitada, en un año por 54 millones de personas, cifra 21 veces superior al sitio de Teotihuacán, que acoge en el mismo periodo a poco más de 2.5 millones de visitantes, según cifras del INAH.

Ya sabemos que está por las entradas de Línea 1 hacia el pasillo de correspondencia de Línea 2, ahora pongámosle nombre y hablemos un poco de la historia de la Pirámide de Ehécatl y quien era este dios, pues es la representación de Quetzalcóatl como una deidad del viento, se simbolizaba como una imagen humana masculina, máscara roja de ave con un sobresaliente pico, algunas veces se le incluían colmillos y una escasa barba.

El dios Ehécatl era el encargado de preparar el cielo, los caminos y los campos para que estuvieran listos y fértiles para la llegada de la lluvia y así ayudar a que el resto de la naturaleza hiciera su trabajo con la agricultura, hidratación y purificación. De hecho, se dice que se podía sentir la presencia de este dios, ya que cuando se acercaba o hacía presente, provocaba fuertes vientos que causaban temor en las casas, en los bosques y en la selva, a la vez que derribaba árboles.

La presencia e importancia de Ehécatl como dios mexica, es gracias a los dioses creadores, Ometecuhtli (Señor Dos) y Omecíhuatl (Señora Dos), quienes procrearon cuatro hijos: Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca negro, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Pero como en todo, este dios no tiene el mismo nombre en otras regiones de Mesoamérica, también se le conoce como Kukulkán entre los mayas; Cuchulchan, entre los tzeltales en Chiapas; Gucumatz, entre los quichés y cakchiqueles de Guatemala.

Pero no todo es historia bonita, ya que la zona arqueológica tiene dos momentos tristes, el primero es cuando deciden construir el metro a pesar de la existencia de arqueología, por lo tanto muchas piezas de la zona fueron destruidas por la construcción de esta línea subterránea, ya que el Sistema de Transporte Colectivo Metro no quiso dar marcha atrás. Lo único que se pudo resguardar es lo que ahora se encuentra exhibido en ese transbordo de la estación Pino Suárez

La otra noticia, es que al parecer, por su pequeño tamaño, ya que se sitúa en un área de sólo 88 metros cuadrados y sus proporciones apenas alcanzan 10.7m x 7.6m x 3.7m, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta) no la considera una zona arqueológica, ya que no la tienen registrada bajo esa denominación. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, ya que se encuentra en constante restauración y cuidados la única estructura prehispánica bajo resguardo del Metro, institución que alcanzó un convenio de colaboración con el INAH a través de su Dirección de Estudios Arqueológicos.

Y ahora que viajes por el metro… ¿Voltearás más a sus alrededores?