¿Por qué los libros físicos venden más que los digitales? El papel vs la pantalla

En un país donde los libros digitales crecen con lentitud, los libros de físicos continúan reinando en estanterías y diálogos. No son solo mercancía, sino objetos llenos de memoria, identidad y comunidad. Entre donaciones del Fondo de Cultura Económica, librerías que funcionan como centro cultural y una rentabilidad emocional única, la verdadera pregunta no es si resistirán ante el algoritmo pues los libros físicos venden más que los digitales, sino cómo siguen conquistando el mercado mexicano.



En México, el debate sobre el futuro del libro físico frente al digital persiste con tenacidad. Aunque algunos anticipan su reemplazo inevitable, los datos y experiencias culturales revelan otra realidad. Los libros impresos no solo dominan las ventas, sino que sostienen un ecosistema social que gira en torno a ese objeto tangible, la experiencia de visitar una librería, y la comunidad lectora que se construye. Frente al algoritmo de las pantallas, el papel conserva su estatus de centro cultural vivo.

El caso FCE: más allá de la rentabilidad inmediata

El Fondo de Cultura Económica (FCE) ha donado libros en lugar de liquidarlos en descuentos masivos. Aunque algunos interpretaron esto como una señal de baja rentabilidad del formato físico, fue en realidad una estrategia de circulación cultural. Por ejemplo, en 2025 entregó 5 mil libros a centros PILARES, promoviendo clubes de lectura y acercando ejemplares a comunidades diversas con base al boletín de la Ciudad de México.

En conjunto, un artículo de La Jornada reportó que del año 2019 a la fecha el FCE ha producido 21 millones y vendido 24 millones de libros tanto suyos como de otras editoriales en México, mientras que donó más de 7 millones de ejemplares a través de varias iniciativas con base a un reportaje de Los Reporteros. Estos números reflejan una visión estratégica donde la circulación y el acceso se sitúan por encima de la ganancia inmediata. No fue abandono económico, sino apuesta por el valor cultural del libro como bien común.

Librerías: espacios de encuentro, no solo de venta

El libro físico no se mide solo en términos de costos productivos o márgenes de facturación. Un ejemplar en papel puede ser subrayado, dedicado, regalado o heredado como memoria personal. Esa dimensión explica que, incluso con el auge digital, el papel siga generando valor estable. Durante la pandemia, los e-books crecieron, pero pronto retrocedieron en ventas y facturación dentro del país. En contraste, el libro físico se mantuvo como referente económico, simbólico y cultural en la industria editorial.

Por qué los e-books no logran replicar este ecosistema

El e-book promete portabilidad y precio, pero en México enfrenta obstáculos culturales y estructurales claros. La conectividad desigual, la escasa lectura digital y la baja oferta legal limitan su alcance real. El comercio electrónico se duplicó en participación, pero todavía representa apenas una fracción menor del mercado. Más allá de cifras, el mayor problema es cultural: el algoritmo no sustituye al ritual lector. La experiencia colectiva del papel sigue imponiéndose como símbolo de comunidad, identidad y memoria compartida.

El futuro del libro en México está en el libro físico y en la comunidad

El libro físico no es un producto en extinción, sino un ecosistema cultural en plena vigencia. Su fuerza no radica solo en ventas, sino en la red de comunidades que lo sostienen. Librerías, lectores y editoriales crean un entramado simbólico que trasciende el valor económico inmediato. El papel guarda memorias, construye identidad y fomenta encuentros imposibles de digitalizar. En México, el futuro no es pantalla contra papel, ya que el que la venta del libro físico venda más que el digital es una resistencia, el futuro es la comunidad frente a algoritmo, y hasta hoy gana el papel.