Al escuchar o leer “juguetes sexuales” inmediatamente nuestra mente empieza a volar o a generar cierta curiosidad y es que realmente sigue habiendo ciertos mitos, tabúes e incluso ignorancias hacia este tema. Cuando realmente los juguetes sexuales como el dildo se han convertido en una gran herramienta o aliado para quien los usa, pues lo único que hacen es ayudarnos a conocer nuestro cuerpo, nuestras zonas erógenas, el placer, la excitación, los movimientos que nos gustan, la frecuencia, etc. en fin, muchas cosas positivas que sin duda tu cuerpo agradecerá, pues no solo conoces que y como te gusta sino que, al saberlo, puedes indicarle a tu pareja como hacerlo o hasta disfrutar juntos incluyendo en sus encuentros sexuales una gran variedad de juguetes para que ambos gocen y tengan otra manera de experimentar, ¿Qué tal? ¿Ya no parece mala idea tener juguetes verdad?

Puedes encontrar muchos juguetes de diferentes formas, tamaños, colores, grosores, de pilas, recargables, discretos y otros no tanto, a control remoto o también los que puedes mover a tu ritmo, solo es cuestión de elegir el que más te guste o prefieras.

Hoy queremos hablarte del ‘dildo’ un juguete sexual que sin duda es uno de los más adquiridos, y que puedes encontrar en nuestra Web, donde verás una gran variedad de estos y otros tipos de juguetes sexuales.

¿Qué es un dildo? es un juguete sexual que, como mencionamos anteriormente, puedes encontrar de distintas formas y tamaños, puede ser desde con formas discretas y sutiles a algo completamente de forma fálica; también puedes encontrar algunos que se adhieran a cualquier superficie o incluso que puedas manejarlos a control remoto o recargables.

Este y cualquier otro juguete sexual puedes adquirirlo en línea o en alguna sexshop cercana.

Todos los juguetes que encontrarás en Deseor están hechos con materiales de gran calidad para que te sientas segura al usarlos.

No hay una regla para elegir el dildo correcto, pues todo depende de tus gustos, ya que hay unos lisos y otros que ya cuentan con formas o texturas, ahora si que depende que lo que desees probar.

Aunque ya hay muchos que incluyen las vibraciones hay otros que los puede manejar al ritmo y movimiento que consideres.

Si será uno de tus primeros juguetes, te recomendamos que compres uno de un tamaño promedio, para evitar que llegue a ser incómodo para ti.

Estos suelen incluir vibraciones, con las cuales podrás disfrutar aún más de tu juguete para pasar grandiosos momentos de felicidad…y placer.

Entre las formas que puedes encontrar son:

Dildos discretos

Estos suelen ser de formas fútiles, y de un tamaño promedio, pueden llegar a incluir vibración.

Dildos Realistas

Literalmente son en forma de un pene, puede haber en color piel o colores extravagantes, la textura es la de un pene, mostrando rugosidades, textura y forma, puedes usarlos con la mano o hay alguno que cuentan con ventosa para adherirse a varios tipos de superficie.

Dildos vibradores

Estos pueden ser de formas simples o de forma fálica, pero siendo de un tamaño promedio, puedes incluir más de 3 vibraciones para que sean aún más estimulantes.

Dildos de dobles

Si quieres experimentar con alguien más este sería el dildo ideal, ya que puede ser utilizado de los dos extremos, casi todos son de textura real y lo manipulan a su ritmo.

Dildos para estimulación específica

Este se puede llegar a convertir en tu favorito, pues puede haber Dildos con una ligera curva para estimular tanto el punto G como la próstata, para que tengas un orgasmo seguro.

Arnés

Pueden ser utilizados por personas con pene pues suelen estar huecos para que ellos introduzcan su miembro en el y puedan tener relaciones con su pareja, dando una sensación diferente.

El adquirir juguetes sexuales siempre envuelve el momento de curiosidad, misterio y empieza hacer volar nuestra imaginación, no hagas caso de lo que los demás piensan o dicen, si tu deseas experimentar y conocer tu cuerpo con un juguete sexual es completamente válido.