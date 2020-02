COUNTING IN FIVES: UN DOCUMENTAL SOBRE THE HORRORS

El documental está dirigido por Marvin Scott

The Horrors es sin duda una de las bandas que más ha impactado a la critica musical y a los melómanos del último siglo. Counting in fives es un documental dirigido por Marvin Scott, este documental muestra los primero años de trayectoria de la agrupación.

El filme esta producido por Nylon Films, y fue llamado Counting in fives por la canción » Count in Fives» que la banda lanzó a finales del 2006 como un sencillo de su álbum debut, Strange House .

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Este disco alcanzó el puesto número 25 en las listas de discos más vendidos en Inglaterra. Fue gracias a este álbum que la critica especializada comenzó a seguir de cerca el trabajo creado por estos chicos originarios de Inglanterra.

La critica los llego a considerar como la mezcla perfecta entre The Libertines y Oasis. A partir de su debut The Horrors no ha decepcionado con ninguno de sus discos, cada uno ha mostrado en avance en la trayectoria musical de la banda.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

En 2014 sorprendieron de nuevo con su disco Luminous, su sencillo «I See You» formaron parte del conteo de las mejores canciones del año. En este disco experimentaron con sonidos más electrónicos y psicodélicos sin dejar de lado su sonido British.

Count in Fives narra como vivió la banda el éxito de su debut en 2007, este trabajo muestra los primeros años de trayectoria de la agrupación, pero sin duda ofrece la respuesta a porque The Horrors es una de las propuestas musicales más frescas,una banda que pocas veces fallas pero que siempre sorprende.

TE PUEDE INTERESAR

DOCUMENTAL DE THE BEATLES CON MATERIAL INÉDITO SE ESTRENARÍA EN OCTUBRE

YA PUEDES VER COMPLETO EL DOCUMENTAL: WELCOME TO PORTISHEAD

MIRA REJECT FALSE ICONS DE GORILLAZ COMPLETA

DOCUMENTALES SOBRE FOTÓGRAFOS MUSICALES

10 DOCUMENTALES SOBRE MÚSICOS QUE DEBES VER