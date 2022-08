Cómo Viajar Sin Gastar Mucho Dinero

Los viajes por poco dinero

Está acabando el verano y seguro que te estás preguntando si puedes hacer un último viaje antes de volver a la rutina y no gastarte mucho dinero. Lo cierto es que hay muchas formas de viajar sin necesidad de gastarse el sueldo de un mes y en este artículo hablaremos sobre cosas que puedes hacer para que tus viajes salgan más baratos.

Trucos para que tus viajes sean más baratos

Viajar puede ser un capricho muy caro, pero también puede no serlo. Todo dependerá de cómo organices el viaje, del destino, de la fecha y del tipo de viaje que hagas. A continuación, se muestran algunos trucos y consejos muy interesantes que deberías poner en práctica para ahorrar lo máximo posible en tus viajes:

– El destino: como podrás esperar, no es lo mismo viajar a Bora Bora que viajar a Perú. El precio de los vuelos influye mucho en el coste de unas vacaciones, por lo que debes de tener en cuenta esto antes de viajar. Tal y como dice Tony Sloterman – dueño de la empresa Bonus Finder, la clave de unas vacaciones no está en el destino, sino en la compañía y en las ganas de conocer mundo. Todas las ciudades del mundo tienen su atractivo y tú, como turista, debes organizar

cualquier viaje con el propósito de sacar el mayor provecho de la ciudad a la que viajes.

– La fecha: coger los viajes con antelación hace que todo salga mucho más barato, pero eso no es nuevo, de hecho, casi todo el mundo lo sabe. A pesar de esto, por situaciones de la vida, hay gente que no puede coger las vacaciones con tiempo. Según expertos, comprar los vuelos los martes – miércoles a las 3 de la tarde, es el mejor momento y en el que más baratos te saldrán. Si no puedes coger los vuelos con mucha antelación, este truco puede hacer que ahorres algo de dinero.

– Visitar ciudades poco turísticas: las ciudades populares saben que lo son y tienden a cobrar por encima de lo normal muchas cosas, para sacar dinero a los turistas. Si tienes un presupuesto limitado, lo mejor que puedes hacer es ir a una ciudad no muy turística, donde puedas pasar por ciudadano y no por turista. Esto te hará ahorrar mucho dinero. Obviamente todos queremos viajar a París o a Roma, pero si nuestro presupuesto es muy ajustado, lo mejor es que vayamos a otras ciudades interesantes pero menos populares, como pueden ser Niza o Frankfurt.

Conclusión

Viajar es una de las mejores cosas que puedes hacer con tu dinero y tu tiempo libre. Que viajar es caro es un mito y es que hoy en día, con lo que te gastas mensualmente en salir de fiesta y en cenar fuera, puedes irte unos días de vacaciones. La clave está en priorizar lo que realmente quieres hacer y organizarse para poder lograrlo. Viajar, muchas veces, es lanzarse a la aventura y tratar de disfrutar de lo que una ciudad tiene que ofrecerte. Tal y como hemos dicho, no hace falta viajar a núcleos turísticos para disfrutar de unas excelentes vacaciones.