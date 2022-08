GG Allin: mesías del punk

GG Allin fue más que un simple punk. Su figura dentro del género llegó a ser repudiada por los propia gente de esta subcultura. Sin embargo su marca fue tal que para muchos es considerado como el mesías del punk.

Su nombre al nacer fue Jesus Christ Allin, lo cual es clave para entender su actitud que pasaba de ser mesiánica a la de alguien que rechazaba cualquier dogma religioso. Desde niño su padre creyó que el joven GG Allin tenía características divinas que lo convertirían en un nuevo mesías. Aunque lejos de impulsar su teoría, el hombre religioso abusó frecuentemente de su esposa e hijos. Aunque su madre le cambió su nombre al separarse de su esposo abusador, la marca ya estaba dada.

Las primeras influencias de GG Allin en materia musical fueron The Rolling Stones, The Stooges y The New York Dolls. Estos últimos lo influenciaron también en la parte estética ya que cuenta su hermano que en su adolescencia ambos vestían de mujer debido al impacto que tuvo esta banda en ellos.

Primeras bandas

Su atracción por la música rock lo llevó a fundar Little Sister’s Date durante su etapa escolar, una agrupación en la que se desempeñó como baterista. Su posición en las percusiones se mantuvo hasta el fin de Malpractice, una banda que armó al terminar sus estudios de secundaria. Esta última, conformada por los hermanos Allin y otras dos personas. Publicó un single en 1977, el cual incluyó las canciones «Devil’s Triangle» y «Love Tunnel».

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

El conjunto se separó el mismo año en que dio a luz su único lanzamiento, por lo que GG y Merle Allin formaron The Jabbers. Con este grupo publicaron su álbum debut Always Was, Is An Always Shall Be (1980). Tal banda se disolvió por culpa de GG Allin , quien adoptaba una personalidad cada vez más oscura y viciosa, la cual lo llevó a la cárcel tras violar a una joven en 1989 y a incumplir la libertad condicional que se le asignó para irse de gira por Estados Unidos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Estilo en el escenario

Los shows de GG Allin son, para decir algo, polémicos pero al mismo tiempo históricos. Esto debido a la irreverencia del cantante, lo bizarro de sus actitudes y sus acciones grotescas. Un ejemplo claro de esto de un incidente en la ciudad de Nueva York narrada de manera magistral por la revista «La Tercera«:

«El cantante está desnudo en una sala de la New York University, mientras un grupo de estudiantes lo observa con atención. «Hoy tengo antojo de banana», dice antes de sacar una fruta e introducirla en las profundidades de su trasero, a lo que agrega «¿están hambrientos?», mientras tira los restos a un público que ríe y empieza a alejarse de las primeras filas. El músico ya es es conocido por su actitud violenta e impredecible, la cual se acentúa cuando los jóvenes se niegan a su propuesta de desnudarse y hacer una pila de ropa».

«Luego de que un anónimo delatara las acciones de Allin en la casa de estudios, la policía llega a detener su intervención artística. El músico se ve obligado a firmar un documento, en el que se compromete a retirarse pacíficamente, para así no volver nunca más. Sentado —ahora con ropa— sólo mira un punto fijo, mientras vocifera la frase «GG es Dios«.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Muerte del mesías

Como la mayoría de líderes punk de la primera generación que tuvieron una muerte prematura fueron las drogas las causantes de su muerte.

Fue un 28 de junio del año 1993 a la edad de 36 años que GG Allin falleció a causa de una sobredosis de heroína. Aunque su intención siempre fue morir sobre el escenario en una especie de ritual suicida, fue la droga la que se llevó a este polémico músico repudiado por muchos idolatrado por otros.

Su funeral fue asqueroso como gran parte de su vida. Su cuerpo no fue limpiado por lo que olía a excremento. Tampoco fue maquillado por lo que su rostro se encontraba hinchado. Como último acto punk cuando el funeral llegaba a su fin, su hermano le puso unos auriculares a Allin. Estos auriculares están conectados a un reproductor portátil en el que se inserta una copia de The Suicide Sessions. Así se despidió del mundo GG Allin, el mesías del punk.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Cabe mencionar que el video de su funeral está disponible para su compra.