Hace no mucho tiempo, las mujeres teníamos que escondernos para hablar, para levantar la voz e incluso me atrevo a decir que hasta para existir.

Atrás quedaron los tiempos en los que por nuestro género recurríamos a seudónimos o nombres falsos (de varón) para ver plasmado en hojas todo aquello que nos consumía y sólo era llevadero mediante la pluma y el papel.

Hoy, reescribirnos, leernos y escucharnos en manada ha sido una nueva variante de acompañamiento y la sororidad.

El plantón que permanece en la ates Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conocida al día como “Okupa: Casa de Refugio Ni una menos” se llenó con letras llenas de rabia, amor, ternura, sed de justicia y un encantamiento por la unión entre mujeres.

La colectiva “Poesía de Morras” preparó un micro abierto como una forma de resistencia y apoyo a las mujeres que permanecen dentro de las instalaciones a manera de protesta y en espera de que la instancia proporcione soluciones claras y eficaces a sus demandas.

La poesía, el rap y los textos híbridos se hicieron escuchar en un megáfono deficiente en potencia de sonido pero que bastaba para que todas y todos los presentes escucharan eso que nos aqueja, aquello que nos lastima pero también lo que nos llena de orgullo y rabia.

Las letras corrían entre los oídos del público presente haciendo estruendo en todo aquello donde lamentablemente, todas las mujeres nos espejeamos y coincidimos, la violencia en nuestra contra.

Basta mirar el rostro de aquellas que valientemente permanecen en la toma de las instalaciones con o sin el rostro cubierto para saber que han perdido la cuenta de los días, la forma del tiempo y la función del reloj, tomando como primordial la defensa de los derechos humanos y la justicia social.

Da lo mismo si ha pasado un día o años después de perder a una hija, una hermana, una madre o una amiga, esos ojos que buscan de manera incesante el freno a la violencia se observan cansados, buscando el último aliento para seguir luchando cuando la vida les fue arrancada de la mano con la mujer que se sumó a la lista interminable de mujeres a las que se les llora, se les recuerda y se les debe justicia.

La hermandad se respira. La manada se siente. El dolor y la rabia transforman las heridas en lazos fructíferos que dan como resultado la organización y el poder de hacer las cosas.

A días de la toma, la ayuda en especie no deja de llegar y aquella canasta colorida que pasa de mano en mano para las contribuciones monetarias jamás se vacía, igual puede tener un billete de doscientos pesos que monedas de 50 centavos de aquella que apenas y si se queda lo justo para el pasaje.

Se respira lucha entre las voces que emanan del altoparlante. Parece mentira creer que quienes están dentro de la comisión llevan meses enteros de desesperación y aún tienen fuerzas para mantenerse de pie, para gritar, para reventar todo aquello establecido para las formas que nos han “otorgado” para decir lo que nos inconforma.

En un país donde según cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en promedio 10 mujeres son asesinadas, a diario. Levantar la voz resulta imprescindible para dignificar la rabia que nos provoca sabernos blancos.

De 2017 a 2020 los feminicidios en el país incrementaron de 7 al día a 10.5, afirmó la oficial de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Nira Cardenas.

La toma de la Comisión ha traído un sin número de reacciones en la sociedad, filtradas ahora por los medios de comunicación y las redes sociales. Hay quienes le lloran a un cuadro que antes de las acciones del pasado domingo por colectivos feministas, nadie conocía.

Hay quienes aún deseando la violación y la muerte de las mujeres que protestan no entienden la gravedad del asunto ni la evidencia de lo urgente de atender esta problemática con semejante obviedad.

De 2015 a 2019 se cometieron 15 mil 804 asesinatos de mujeres, de los cuales 3 mil 751 fueron investigados como feminicidio, es decir un 23.7 por ciento; tan sólo en 2019 fueron asesinadas 3 mil 825 mujeres, mil 6 casos son investigados como feminicidio. María de la Luz Estrada, Coordinadora del OCNF (La Jornada)

Pero en el micro abierto, todas se transforman en brujas, sirenas, ninfas, libélulas o leonas. La fauna es amplia pero la idea es la misma, exorcizar y acuerpar a través de la palabra.

Hacerles saber a quienes les fue extirpada la alegría y la esperanza que no están solas y que la memoria de sus hijas, sus hermanas, las mujeres que ya no están no quedaran olvidadas en carpetas de investigación o engrosando cifras oficiales, sino en el ideario de aquellas dispuestas a respirar y sudar lucha desde cualquier trinchera alcanzable.