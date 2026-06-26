23 libros sobre cannabis para descargar completamente gratis

Publicado originalmente el 4 de abril de 2020. Actualizado el 26 de junio de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

El cannabis ha sido estudiado desde la medicina, la botánica, la historia, el derecho, la sociología y la salud pública. También ha generado discusiones sobre sus posibles usos terapéuticos, los riesgos relacionados con el consumo y las distintas formas de regular su producción y distribución.

Esta selección reúne 23 libros, guías, investigaciones e informes sobre cannabis que pueden descargarse gratis o consultarse legalmente en línea. Los materiales proceden de universidades, revistas académicas, organismos internacionales e instituciones públicas.

La lista está organizada por temas para encontrar con mayor facilidad estudios sobre cannabis medicinal, historia, ciencia, regulación y reducción de riesgos. Los documentos no sustituyen la orientación de profesionales de la salud ni implican que todas las actividades descritas estén permitidas en México.

Índice de libros sobre cannabis

4:20. Diálogo de saberes Foro para la regulación de la cannabis en México Breviario histórico sobre la cannabis La prohibición del cannabis en México El mercado de cannabis en México a través del proceso histórico de prohibición El nuevo paradigma regulatorio Regulación del cannabis y política de drogas en México Balance de la regulación del cannabis en Uruguay Aportaciones de la etnobotánica al uso moderno del cannabis Una revisión histórica sobre los usos del cannabis Cannabis sativa L., una planta singular Los productos de Cannabis sativa: situación actual y perspectivas en medicina El cannabis y sus posibles impactos ambientales Regularización del cannabis en Norteamérica Cannabis, planta milenaria: presente, pasado y futuro en la medicina Uso medicinal de la marihuana Marihuana: legalización y atención médica La marihuana y sus posibles usos Consideraciones técnicas sobre la cannabis ¿Qué dice la ciencia sobre las sustancias psicoactivas? Cannabis El consumo del cannabis y sus repercusiones Métodos recomendados para la identificación y análisis del cannabis Drogas: conceptos, miradas y experiencias

Libro: Drogas: conceptos, miradas y experiencias.

Libros sobre la historia y regulación del cannabis

1. 4:20. Diálogo de saberes: hacia una regulación integral del cannabis

Publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2024, este libro reúne trabajos sobre historia, medicina, regulación, medio ambiente, derechos humanos y política de drogas. Fue coordinado por Carlos Emiliano Derbez de la Cruz, Imer B. Flores y Emanuel Orozco. Es una buena introducción para quienes buscan entender el debate mexicano desde varias áreas y no solamente desde posiciones a favor o en contra.

Descargar el libro completo en PDF

2. Foro para la regulación de la cannabis en México

Esta publicación reúne las intervenciones del foro realizado en la Cámara de Diputados del 13 al 15 de abril de 2009. Sus capítulos abordan salud, seguridad, derechos, usos industriales, experiencias internacionales y propuestas legislativas. Resulta útil para conocer cómo se discutía la regulación antes de las principales resoluciones de la Suprema Corte y comparar aquellos argumentos con el debate actual.

Descargar las memorias del foro en PDF

3. Breviario histórico sobre la cannabis

El texto sigue la presencia de la planta en México desde su introducción durante el periodo colonial hasta las primeras prohibiciones del siglo XX. Explica que el cáñamo fue promovido inicialmente por sus fibras y que, con el tiempo, la planta también se relacionó con usos medicinales, prácticas populares y controles sanitarios. Está dirigido a lectores interesados en conocer la historia mexicana del cannabis sin comenzar con un tratado demasiado extenso.

Descargar el breviario histórico en PDF

4. La prohibición del cannabis en México

Este capítulo estudia cómo se formó la prohibición mexicana y cuáles fueron las decisiones políticas, médicas y jurídicas que modificaron la percepción pública de la planta. También revisa los acontecimientos ocurridos desde 2015, cuando distintas sentencias comenzaron a cuestionar la prohibición absoluta del consumo personal. Es recomendable para estudiantes de derecho, historia y política pública que necesiten una explicación documentada del origen de las normas actuales.

Descargar La prohibición del cannabis en México

5. El mercado de cannabis en México a través del proceso histórico de prohibición

Aldo Francisco Contró López y Carlos Alberto Zamudio Angles analizan cómo la prohibición modificó la producción, distribución y venta de cannabis en México. El capítulo explica que los controles internacionales son relativamente recientes frente a la larga historia de uso de la planta. También revisa los intentos de crear un mercado regulado y los intereses que participan en esa discusión. Es una lectura útil para comprender la relación entre leyes, comercio e ilegalidad.

Descargar el estudio en PDF

Libro: «El gran libro del cannabis» de Elisabet Riera.

6. El nuevo paradigma regulatorio

Este trabajo explica el paso de una política basada en la prohibición absoluta a una discusión centrada en salud, derechos y regulación. Revisa sentencias relacionadas con el libre desarrollo de la personalidad y aclara que permitir ciertas actividades de autoconsumo no equivale a autorizar la venta libre. Está dirigido a lectores que quieren entender la diferencia entre despenalización, autorización administrativa, uso medicinal y creación de un mercado legal.

Descargar El nuevo paradigma regulatorio

7. Regulación del cannabis y política de drogas en México

La publicación presenta el consumo de cannabis como un asunto que incluye salud pública, derechos, seguridad, economía y protección de menores. Sus autores proponen superar las explicaciones basadas únicamente en juicios morales y examinar tanto los posibles beneficios como los riesgos. Es una lectura apropiada para quienes buscan conocer qué aspectos tendría que resolver una regulación: producción, venta, publicidad, espacios sin humo, prevención y atención del consumo problemático.

Descargar el libro sobre regulación del cannabis

8. Balance de la regulación del cannabis en Uruguay

Uruguay fue el primer país que estableció un mercado nacional regulado de cannabis para uso adulto. Este capítulo revisa el registro de consumidores, el autocultivo, los clubes y la venta en farmacias. También analiza las dificultades para desplazar al mercado ilegal y garantizar el acceso mediante reglas estatales. Es útil para comparar una experiencia real con las propuestas que se han presentado en México y otros países de América Latina.

Descargar el balance sobre Uruguay en PDF

Libros sobre cannabis, botánica, historia y sociedad

9. Aportaciones de la etnobotánica al uso moderno del cannabis

La etnobotánica estudia la relación entre las comunidades y las plantas que utilizan como alimento, medicina, fibra o parte de sus prácticas culturales. Este capítulo revisa antecedentes del cannabis y otras plantas que modifican la percepción, así como referencias históricas mexicanas. Está dirigido a lectores interesados en comprender que el cannabis no puede estudiarse únicamente por sus componentes químicos, pues también tiene una historia ligada a conocimientos, nombres y usos sociales.

Descargar el capítulo de etnobotánica

10. Una revisión histórica sobre los usos del cannabis

El artículo recorre los usos textiles, medicinales, alimentarios, rituales y recreativos de la planta en distintas épocas. También explica cómo cambiaron las opiniones médicas y sociales hasta llegar a las políticas de prohibición del siglo XX. Es un texto accesible para lectores que desean una primera aproximación histórica y para estudiantes que necesitan ubicar las principales etapas del uso humano del cannabis.

Descargar la revisión histórica desde la biblioteca de CIJ

11. Cannabis sativa L., una planta singular

Publicado en una revista científica mexicana, este artículo presenta las características botánicas de Cannabis sativa y los productos obtenidos de sus fibras, semillas, aceites y compuestos químicos. También aborda algunos usos históricos de la planta en México. Es recomendable para lectores interesados en botánica, agricultura y antecedentes culturales, pues permite distinguir la planta completa de los productos preparados para fines textiles, alimentarios, médicos o psicoactivos.

Leer y descargar Cannabis sativa L., una planta singular

12. Los productos de Cannabis sativa: situación actual y perspectivas en medicina

Esta revisión, publicada en la revista Salud Mental, explica la variedad de sustancias presentes en el cannabis y las diferencias entre la planta, la marihuana, el hachís y los cannabinoides estudiados como medicamentos. El trabajo también analiza riesgos, mecanismos de acción y límites de la evidencia disponible. Está dirigido a estudiantes de ciencias de la salud y lectores que desean separar las investigaciones médicas de las afirmaciones comerciales sin respaldo.

Consultar el artículo completo en SciELO

13. El cannabis y sus posibles impactos ambientales

Este capítulo estudia los efectos que puede tener el cultivo intensivo sobre el consumo de agua, energía, suelo y otros recursos. Los resultados dependen del clima, la escala y el método de producción, por lo que no todos los cultivos generan el mismo impacto. La lectura está dirigida a personas interesadas en agricultura, regulación y medio ambiente, especialmente a quienes desean conocer temas que suelen quedar fuera de la discusión médica o jurídica.

Descargar el capítulo sobre impactos ambientales

14. Regularización del cannabis en Norteamérica

Publicado en 2025 por la revista Inter Disciplina de la UNAM, este trabajo examina diferencias entre las reglas y experiencias relacionadas con el cannabis en México, Estados Unidos y Canadá. El artículo muestra que la situación cambia entre países, estados y provincias, por lo que no existe un único modelo norteamericano. Está recomendado para lectores interesados en legislación comparada, movilidad, fronteras y problemas derivados de aplicar normas distintas a una misma sustancia.

Descargar el estudio sobre Norteamérica

Libros sobre cannabis medicinal y ciencia

15. Cannabis, planta milenaria: presente, pasado y futuro en la medicina

Carmen Lucía Amezcua revisa el uso medicinal del cannabis, la identificación del sistema endocannabinoide y el avance de las investigaciones sobre cannabinoides. También explica cómo la prohibición dificultó durante décadas la realización de estudios clínicos y la producción de medicamentos. Está dirigido a lectores interesados en medicina y ciencia, aunque su lenguaje permite que personas sin formación médica comprendan por qué una posible aplicación terapéutica debe evaluarse con estudios y controles sanitarios.

Descargar Cannabis, planta milenaria

16. Uso medicinal de la marihuana

El artículo revisa investigaciones sobre cannabinoides y su posible uso como apoyo en el tratamiento de dolor, náuseas, epilepsia y otras condiciones. También aclara que los resultados obtenidos en laboratorio o en animales no deben trasladarse automáticamente a pacientes. Es una lectura apropiada para estudiantes de medicina y personas que buscan una explicación general sobre el tema, pero no sustituye el diagnóstico ni la prescripción de un profesional.

Leer Uso medicinal de la marihuana en SciELO

17. Marihuana: legalización y atención médica

Especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM estudian los efectos del cannabis y los retos que plantea para el personal sanitario. El artículo señala que un cambio legal no elimina los riesgos y que los médicos necesitan información para reconocer consumo problemático, interacciones y posibles consecuencias. Está pensado para profesionales y estudiantes de salud, aunque también ayuda al público general a entender la diferencia entre regular una sustancia y considerarla inofensiva.

Leer Marihuana: legalización y atención médica

18. La marihuana y sus posibles usos

Este artículo publicado por la Facultad de Medicina de la UNAM ofrece un recorrido por los antecedentes médicos del cannabis y algunas áreas en las que se han investigado sus componentes. Explica que el interés terapéutico no es reciente, pero también advierte que los usos históricos no prueban por sí mismos la eficacia de un tratamiento. Resulta adecuado para lectores que buscan una introducción breve antes de consultar revisiones clínicas más especializadas.

Consultar La marihuana y sus posibles usos

Guías sobre efectos, prevención y reducción de riesgos

19. Consideraciones técnicas sobre la cannabis

Este documento oficial reúne información sobre la planta, sus principales componentes, formas de consumo y posibles efectos. También presenta datos relacionados con salud mental, dependencia, accidentes y grupos de mayor vulnerabilidad. Es una guía de consulta para periodistas, estudiantes, docentes y personas que necesitan información técnica sin recurrir a publicaciones comerciales. Conviene leerla junto con estudios más recientes, pues la evidencia científica continúa actualizándose.

Descargar Consideraciones técnicas sobre la cannabis

20. ¿Qué dice la ciencia sobre las sustancias psicoactivas? Cannabis

La guía explica qué es el cannabis, cuáles son sus componentes más conocidos y qué efectos puede producir a corto y largo plazo. Incluye apartados sobre adolescencia, memoria, coordinación, salud mental y consumo frecuente. Está escrita con un lenguaje más sencillo que el de un artículo médico, por lo que funciona como material para estudiantes, familias y docentes. También distingue el cannabis vegetal de los cannabinoides sintéticos, que pueden producir efectos diferentes.

Descargar la guía sobre cannabis en PDF

21. El consumo del cannabis y sus repercusiones

Publicado por la Facultad de Medicina de la UNAM y la Academia Nacional de Medicina de México, este artículo explica algunos efectos físicos y psicológicos relacionados con el consumo. También aborda dependencia, ansiedad, alteraciones de la percepción y factores de riesgo entre adolescentes y adultos jóvenes. Está dirigido principalmente a médicos generales, pero puede ser consultado por lectores que busquen conocer posibles daños sin reducir el tema a mensajes alarmistas.

Leer El consumo del cannabis y sus repercusiones

22. Métodos recomendados para la identificación y el análisis del cannabis

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito preparó este manual para laboratorios y autoridades encargadas de identificar cannabis y sus productos. Describe procedimientos de muestreo, análisis microscópico y pruebas químicas. No es un libro introductorio ni una guía de consumo: está dirigido a especialistas forenses, estudiantes de química y personal técnico. Su inclusión permite conocer cómo se confirma científicamente la identidad de una muestra.

Descargar el manual técnico de la ONU

23. Drogas: conceptos, miradas y experiencias

Este libro reúne investigaciones y reflexiones sobre consumo de sustancias, prevención, atención, políticas públicas y contextos sociales. El cannabis aparece dentro de un análisis más amplio que evita estudiar cada droga de manera aislada. Está recomendado para estudiantes de psicología, trabajo social, educación y salud pública. También permite comprender que el consumo depende de factores personales, familiares, económicos y culturales, y no solamente de las características químicas de una sustancia.

Descargar Drogas: conceptos, miradas y experiencias

¿Estos libros enseñan a cultivar cannabis?

Algunos materiales describen las características botánicas de la planta y mencionan formas de producción, pero esta selección está centrada en historia, medicina, ciencia, regulación y salud pública.

Las actividades permitidas cambian según el país y el tipo de uso. En México, las resoluciones relacionadas con el consumo personal no establecieron una venta comercial general ni autorizaron automáticamente cualquier cultivo, distribución o suministro.

¿Es legal descargar estos libros sobre cannabis?

Sí. Los enlaces de esta lista conducen a repositorios universitarios, revistas académicas, organismos públicos y bibliotecas que permiten consultar o descargar legalmente sus documentos.

Descargar información sobre cannabis no equivale a realizar las prácticas descritas. Los textos históricos y jurídicos pueden referirse a actividades sujetas a restricciones, permisos sanitarios o normas que cambiaron después de su publicación.

¿Qué libro sobre cannabis conviene leer primero?

Para obtener una visión general del debate mexicano, el mejor punto de partida es 4:20. Diálogo de saberes, porque reúne capítulos sobre historia, medicina, regulación, ambiente y derechos.

Quienes busquen información médica pueden comenzar con Uso medicinal de la marihuana y Marihuana: legalización y atención médica. Para conocer los posibles riesgos resultan útiles El consumo del cannabis y sus repercusiones y ¿Qué dice la ciencia sobre las sustancias psicoactivas? Cannabis.

Las personas interesadas en las leyes pueden consultar La prohibición del cannabis en México, El nuevo paradigma regulatorio y Regulación del cannabis y política de drogas en México.

Preguntas frecuentes sobre libros de cannabis gratis

¿Dónde descargar libros sobre cannabis en PDF?

La UNAM, SciELO México, Centros de Integración Juvenil, la ONU y distintas instituciones públicas ofrecen publicaciones gratuitas sobre cannabis en formato PDF o para lectura en línea.

¿Hay libros sobre cannabis medicinal en español?

Sí. Existen revisiones sobre cannabinoides, sistema endocannabinoide, dolor, epilepsia, medicamentos y regulación sanitaria. Estos documentos ofrecen información general y no sustituyen una consulta médica.

¿Los 23 libros se pueden descargar legalmente?

Los enlaces conducen a fuentes institucionales y publicaciones de acceso abierto. Algunos artículos se leen directamente en SciELO, donde también puede encontrarse su versión en PDF.

¿Cannabis y marihuana significan lo mismo?

Cannabis es el nombre del género botánico. La palabra marihuana suele utilizarse para referirse a las flores y otras partes preparadas para su consumo. El significado exacto puede cambiar según el contexto médico, jurídico o cultural.

¿Estos libros demuestran que el cannabis cura enfermedades?

No. Algunos documentos revisan posibles aplicaciones de cannabinoides, pero el grado de evidencia cambia según la enfermedad, el producto, la dosis y el tipo de estudio. Un resultado experimental no equivale automáticamente a un tratamiento aprobado.