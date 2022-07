“Cincuenta Sombras de Grey” o la Verdad Sobre Salir con Tu Propio Christian Grey

Seguramente conoces o has escuchado sobre “cincuenta sombras de grey” esta trilogía ha quedado grabada en la mente de más de una mujer y en muchos casos se ha convertido en unas de sus fantasías, pero, cómo conseguir una aventura como esta y que implica en la vida real, a continuación, te contamos todo al respecto.

Sitio de citas para encontrar su propio Christian Grey

Si te gustan las aventuras y te has leído o has visto las “cincuentas sombras de grey” seguramente sabrás que son muchas las mujeres que, conociendo las historia, desean hacerla realidad. El primer paso es conseguir un Christian Grey y para ello los sitios de citas son una gran herramienta. Echar un vistazo a testimonios y reseñas de webs para buscar contactos BDSM puede ser de gran ayuda, estos reúnen a miles de personas con los mismos intereses y de mente abierta, por lo que estarás mucho más cerca de conseguirlo.

Anastasia y Christian no se hubiesen conocido de no haber salido de su zona de confort y tu debes hacer lo mismo. La forma tradicional de conocer citas puede no ser muy efectiva por lo que necesitas buscar en un nicho más especializado como el que proporcionan estas plataformas. Además, en ellas puedes sentirte libre de expresar tus deseos sin ser juzgada, ya que, todas las personas comparten tus intereses. Tal vez no sea igual que en el libro, pero en la vida real dejar las cosas a las casualidades puede no ser la mejor opción y una ayuda virtual nunca está de más.

Datos sobre BDSM que no encontrarás en «Cincuenta sombras de Grey»

Puede que te hayas leído la trilogía completa de “Cincuentas sobras de Grey” sin embargo, es importante que tengas en cuenta que el BDSM va mucho más allá del legado erótico dejado por este libro. Por ello, si te atrae está practica sexual pero aun no la conoces bien, estos son algunos datos que pueden ser de ayuda para que entiendas mejor y decidas si es para ti:

No hay nada Malo con las personas a las que les gusta el BDSM y el libro pueden dar un mensaje errado al respecto, ya que, asocian esta práctica con abusos, traumas u otros aspectos negativos, sin embargo, esto no es cierto. Las personas BDSM son gente normal con esta preferencia especifica en la intimidad.

Al contrario de lo que muestra el libro, no toda experiencia BDSM termina en una relación sexual, todo va a depender de las personas implicadas en la relación. Puede tratarse de experiencias intensas, pero sin sexo todo depende de la pareja involucrada y sus preferencias.

Una de las características obligatorias y fundamentales de la práctica BDSM es que esta debe ser consensual y puedes decir “no” en cualquier momento, recuerda que lo principal del BDSM es que sea seguro y consensuado.

Un Dominante nunca debe llevar a un sumiso demasiado lejos para romperlo, como ocurre en algunas escenas, por el contrario, ambos deben esta al tanto de lo que sucede y de lo que sucederá a futuro, entenderlo y estar de acuerdo.

Este no es tan natural como se ve en películas o libros y es mucho menos abusivo. Se trata de una práctica antigua que tiene sus normas y características importantes de aprender antes de aventurarse y es mucha la información que se puede conseguir.

Cuero, látigos y cadenas: términos populares que debes conocer en las citas con “Christian Grey

Si has decidido buscar un Christian y hacer realidad tu fantasía de 50 sombras, a diferencia de anastasia, es necesario que conozcas cierta terminología BDSM popular que debes conocer para la seguridad de todos y para hacer las cosas más sencillas. Se trata de todo un glosario que debes manejar si quieres vivir esta fantasía, sin embargo, estos son algunos de los términos más usados:

BDSM, Acrónimo que refiere a tres conceptos: Bondage; Dominación-Sumisión; Sadismo y Masoquismo.

Bondage, restricción física mediante cuerdas.

Sesión, espacio de tiempo donde se lleva a cabo la practica BDM.

Safeword o palabra de seguridad, palabra empleada para detenerse al llegar al límite físico o emocional.

Cuero, subconjunto de las practicas del BDSM que se refiere al uso del cuero.

Edgeplay, llevar a al parea al borde del orgasmo sin permitirle llegar al mismo.

SSC, Acrónimo de seguro, sensato y consensuado, la filosofía del BDSM.

Cobertura desde abajo, un sumiso diciéndole al dominante que hacer.

Vainilla, sin actividad BDSM y sin juguetes sexuales .

. Aftercare, comunicarse luego de una sesión para procurar que todo esté bien.

El BDSM va más allá de lo que muestra 50 sombras de Greys y si quieres vivir la experiencia estos son algunos aspectos que debes considerar para hacerla muy placentera y segura.