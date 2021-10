Se galardonó a Abdulrazak Gurnah como el Premio Nobel de Literatura 2021 hace apenas unos días. El novelista post-colonial fue honrado con este premio por su gran trabajo enfocado sobre todo a la identidad y sobre los refugiados. Fue The Swedish Academy, quien elige a los ganadores y mencionaron que habían elegido a Gurnah «por su penetración inflexible y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes».

Así mismo, Gurnah se convirtió también en el primer autor africano en llevarse este premio. Y quizás te preguntas ¿Quién es aquel escritor? Sigue leyendo porque te contamos más sobre su obra literaria y aportaciones.

La migración y el ser un refugiado

Gurnah nació en la isla de Zanzíbar en Tanzania, pero llegó al Reino Unido como refugiada en la década de 1960 y continúa viviendo en este país hasta la fecha. Su arribo a tierras inglesas fue debido a la Revolución de Zanzíbar, la cual consistió en el derrocamiento en 1964 del sultán Jamshid bin Abdullah de Zanzíbar y de su gobierno principalmente árabe por parte de revolucionarios africanos. Tenía la edad de 18 años cuando escapó de su país por la persecución que los ciudadanos árabes sufrían, algo que lo marcaría de por vida.

«Vine a Inglaterra cuando estas palabras, como solicitante de asilo, no eran exactamente las mismas: más personas están luchando y huyendo de los estados terroristas». Abdulrazak Gurnah

Su obra fue desarrollándose en el idioma inglés y sus estudios los obtuvo en diferentes universidades, como Christ Church College en Canterbury y en la Universidad de Kent, donde obtuvo su doctorado, con una tesis titulada Criterios en la crítica de la ficción de África Occidental, en 1982. Esel importante contacto que tuvo con la literatura y las letras lo llevaron a ser profesor en el departamento de inglés de la Universidad de Kent durante años hasta su jubilación. Sin embargo jamás olvidó a los suyos, pues de 1980 a 1983, Gurnah dio clases en la Universidad Bayero de Kano en Nigeria.

Galardones por excelencia

Abdulrazak también fue elegido miembro de la Royal Society of Literature en 2006. Más tarde en 2007, ganó el premio RFI Witness of the world award en Francia por su novela By the Sea. Y finalmente a los 73 años de edad alcanza uno de los máximos premios que cualquier novelista puede añorar, el 7 de octubre de 2021, recibió oficialmente el Premio Nobel de Literatura 2021.

La destacada obra de Gurnah

El escritor ha incursionado en diversas áreas de su carrera y no se concentra en un sólo género de escritura. Pues ha realizado desde ensayos y cuentos cortos, hasta su fuerte que son las novelas. A continuación 10 de sus títulos publicados:

Memory of Departure (1987)

(1987) Pilgrims Way (1988)

(1988) Dottie (1990)

(1990) Paradise (1994)

(1994) Admiring Silence (1996)

(1996) By the Sea (2001)

(2001) Desertion (2005)

(2005) The Last Gift (2011)

(2011) Gravel Heart (2017)

(2017) Afterlives (2020)

Si te interesa consultar alguno de los libros de Abdulrazak cuenta con algunos libros en español, se trata de: En la orilla (Poliedro), El Precario Silencio (Muchnik Editores) y Paraíso (Muchnik Editores).