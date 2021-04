APPS, LA BATALLA POR LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS

Las multinacionales tecnológicas conforman hoy en día algunas de las empresas más ricas y poderosas de la historia. En aplicaciones como Twitter se puede fraguar la caída de un gobierno, mientras que en otras como YouTube o TikTok pueden nacer mega estrellas (Justin Bieber empezó su carrera encandilando con sus versiones a millones de fans de todo el mundo de forma amateur, para terminar dando forma a un emporio multimillonario), pero existe una limitación fundamental para estas plataformas, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, y es que los seres humanos no disponemos más que de 24 horas al día, y si descontamos el tiempo necesario para las actividades que garantizan nuestra supervivencia, tanto biológica como socialmente, la miríada de apps que existen deben competir por unas pocas horas.

Apps para todo

Y es que en su afán porque el usuario pase la mayor parte del tiempo posible en ellas, plataformas como Facebook se han convertido en apps multifunción, que lo mismo sirven como mercado mundial para pequeños negocios, que para intentar competir con plataformas como Twitch en el sector del streaming en directo, plataforma en un principio mucho más vinculada con el mundo de los gameplays, pero que ahora se ha convertido en refugio de muchos youtubers que abandonan la plataforma que les vio nacer acusándola de cambiar constantemente y sin previo aviso las condiciones para monetizar el contenido (recordemos que ser youtuber es ya una profesión, y no pocas personas viven de crear dicho contenido, muchas veces con una calidad profesional), además de censurar con demasiada facilidad contenido que cuestione unos u otros de los cientos de dogmas de nuestro tiempo. Por el momento Twitch parece permitir una mayor libertad de creación y más facilidad para monetizar el contenido.

Pero aunque existan las apps multifunción, existen ámbitos muy especializados, como el de la inversión, que no pueden ser llevados a cabo en las apps más mainstream, como por ejemplo comprar y vender acciones, para lo que se podría necesitar la app de un banco, o realizar trading de Forex, con la app de un bróker online.

En este caso se debe operar con un bróker experimentado (ya que está el capital en juego se debe buscar y comparar para seleccionar un buen bróker regulado, y aprender a manejar herramientas como el apalancamiento, que un trader con experiencia podría aprovechar, pero con la debida precaución a causa de sus riesgos implícitos). De momento no se han metido los popes de las redes sociales, aunque sus acciones sí que suelen ser un instrumento de inversión bastante codiciado.

Las mejores apps para el 2021

Las mejores apps para el 2021 dependen mucho del tipo de usuario que uno sea, ya que no es lo mismo que la actividad predilecta sea la de operar trading online, donde probablemente se elegirá una plataforma como iForex, que uno desee interaccionar con su creador de contenido favorito en directo, donde puede ser mejor utilizar Twitch o YouTube o que se tenga una vena artística especialmente desarrollada (ya sea en la rama de la fotografía, del baile o de la creación de gags) donde quizás sea mejor decantarse por Instagram o TikTok.

Si lo nuestro es estar al quite de la actualidad al mismo segundo de producirse puede que Twitter no deba faltar en el Smartphone, aunque la polarización política entre los dos extremos que estamos experimentando los últimos años y la proliferación de trollbots no están precisamente ayudando a la plataforma.

En definitiva, la mejor plataforma para el 2021 depende del tipo de usuario que cada uno sea, y probablemente el top tres de apps estrella en cada Smartphone sea distinta, aunque seguramente incluya alguna red social, quizás una aplicación para invertir de alguna forma (acciones, trading o incluso criptomonedas) y alguna aplicación de streaming de series y películas, como pueden ser Netflix, Disney+, Amazon Prime, HBO, Apple TV, etcétera, ya que las nuevas redes y el abaratamiento de las tarifas de datos han hecho posible que cualquiera pueda seguir su serie favorita incluso mientras espera al colectivo.

Y por supuesto no se deben olvidar las apps de podcasting o “radio enlatada” en la que profesionales que perfectamente podrían estar en cualquier radio crean contenido de cualquier tema imaginable, en este último sector destacan apps como las de Apple, Ivoox o Spotify.