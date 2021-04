CATTERA: UNA BANDA DE METAL LIDERADA POR UN GATO

Vamos a dejar una cosa en claro: Esto no se trata de ninguna broma. Un grupo de metal extremo liderado por un gato ha lanzado su primer sencillo, el cual, pretende recaudar fondos para una excelente causa altruista. El conjunto felino, que rinde homenaje a Pantera y a Iron Maiden, se hace llamar Cattera, y su sencillo debut se titula «Hunger of the Beast».

La agrupación está liderada por el ex-gato callejero Roope-Shakir, el bebé felino de la directora de producto de la disquera Fearless Records (Pierce The Viel, Real Friends), Anna Mrzyglocki. Al respecto, la creativa y «amante de los animales, el hockey, los viajes y el pastel» radicada en Nueva York, dijo a través de un comunicado de prensa:

«Supe que Roope-Shakir tenía cualidades de estrella desde el momento en que entró en mi departamento. Escuché sus maullidos llenos de emoción y supe que tenía que ser el gato principal de una banda de metal. Esto despertó una pasión por el A&R (Artists and repertoire) que no sabía que tenía. La gente puede pensar que Cattera es una truco de la industria más, pero aquí hay verdadero talento.»

Por supuesto, Roope-Shakir también tuvo un par de cosas que maullar al respecto:

«Estoy encantado de lanzar mi primer tema con Cattera, ya que soy un gran fanático de las bandas de metal del reino animal OG, como Hatebeak y Caninus. Espero poder ser una inspiración para todos los gatos callejeros que tienen algo que decir«.

Como ya se ha mencionado antes, el single de debut de Cattera es un lanzamiento benéfico, y el 100% de las ganancias se destinan a Whiskers-A-GoGo, un grupo de rescate de gatos sin fines de lucro basado en Brooklyn, Nueva York; que resulta ser la organización responsable de que Roope-Shakir haya encontrar un hogar a lado de su humana, Mrzyglocki.

Escucha «Hunger of the Beast» de Cattera a continuación, y adquiere el corte por $1 dólar o más (todas las donaciones extra se destinarán también a Whiskers-A-GoGo) a través de Bandcamp. La canción viene acompañada por video «detrás de cámaras» que muestra tanto al líder y vocalista de Cattera, como a su dueña, durante el proceso de grabación del tema en cuestión.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Por más risible que parezca, Cattera no es la única agrupación en el mundo conformada por animales de carne y hueso, y apoyada por sus colegas humanos.

Hatebeak es una banda estadounidense de death metal conformada por Blake Harrison, Mark Sloan y Waldo, un loro gris. Se trata probablemente del primer proyecto musical que tiene un vocalista aviar, y nunca han realizado presentaciones en directo para no molestar a la talentosa ave. Firmaron con Reptilian Records y en 2015 lanzaron su álbum, Number of the Beak.

El curioso conjunto grabó su segundo esfuerzo de larga duración en colaboración con Caninus, una banda cuyos cantantes principales eran dos perros.

Caninus, por su parte, fue una banda estadounidense de deathgrind formada como proyecto paralelo por el guitarrista de Most Precious Blood, Justin Brannan, Rachel Rosen, el baterista Colin Thundercurry y dos pitbull terriers hembras, Budgie y Basil. Firmaron con War Torn Records y tuvieron tres lanzamientos.

En 2011, Basil, uno de los pitbulls de Caninus, murió. A Basil se le había diagnosticado un tumor cerebral y se le practicó la eutanasia. El vocalista Budgie también murió a principios de 2016, por lo que el proyecto musical se dio por terminado.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>