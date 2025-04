Breeze, una nueva app de citas: ¿qué tiene de especial?

En los tiempos que corren, con la creciente popularidad de las citas en Internet, se está volviendo más difícil sorprender a los usuarios con algo verdaderamente nuevo. La mayoría de las apps de citas son muy similares y rara vez ofrecen funcionalidad original. Por eso, no es fácil para los usuarios, especialmente los más nuevos, encontrar algo que merezca la pena. La uniformidad de los servicios de citas modernos se vuelve aburrida.

Los desarrolladores de la nueva app Breeze han ido contra las reglas y han conseguido cambiar el enfoque de las citas en Internet modernas. Pero, ¿qué ofrecen diferente? ¿Funciona el nuevo formato tan bien como para convencernos? ¡Hablemos de ello!

Breeze: sin mensajes de texto antes de la primera cita

¡Veamos cómo funciona Breeze!

A primera vista, parece una app clásica de citas. Puedes crear un perfil de la misma forma, subir tus fotos, añadir una descripción, etc. Pero la forma de ligar no funciona de la misma forma que en las otras apps de citas:

Cada día a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde, Breeze te recomienda perfiles de gente que podrían interesarte y se ajustan a lo que buscas y deseas.

Si algún perfil te resulta interesante y estás listo para ligar, el sistema te pide que des una fecha y hora para quedar y un depósito de 9 euros a tu cuenta (la otra persona hace lo mismo).

Breeze organiza la cita para vosotros. La primera copa es gratis.

Esto significa que solo podéis tener citas en persona. Todos los sitios recomendados por Breeze han sido evaluados y son seguros. El servicio no ofrece ningún lugar que no esté en la lista de lugares aprobados. A su vez, si es necesario, puedes contactar con el equipo de soporte si tienes alguna pregunta u ocurrió algo.

Según los desarrolladores, Breeze ha organizado a día de hoy más de 124.000 citas y el 75.4% de los participantes intercambió números de teléfono. Esta cifra es bastante alta pero no existe ninguna información sobre cuántas parejas llegaron a crearse de esta forma porque los participantes continúan la conversación fuera del servicio o utilizan otros servicios como mensajería instantánea o redes sociales. Por eso Breeze no lo tiene fácil para saber qué ocurrió después de esa primera cita.

Esta forma de ofrecer citas es bastante interesante e inusual. Especialmente hoy en día, cuando ligar en persona se ha vuelto algo bastante poco común. Pero, ¿es para ti este formato de citas?

Por qué Breeze no funciona para todo el mundo y qué elegir como alternativa

Estamos de acuerdo, tener una cita con alguien a quien no conoces es emocionante pero también es el inconveniente de este formato para ligar: no puedes saber de ninguna forma si la relación va a funcionar. Existe el riesgo de encontrarte en una situación completamente incómoda, sentirte decepcionado y gastar dinero y tiempo. Nueve euros no es mucho pero lo más importante es que puedes tirar varias horas de tu vida para conocer a alguien que no se ajusta en nada a lo que buscas. Además, si resulta que no es lo que buscas, puedes sentirte incómodo tratando de explicar de forma educada que no quieres continuar la conversación.

¿Deberías probar Breeze para ligar en Internet?

Si, deberías. Es un formato poco común e interesante que puede ayudarte a encontrar el amor o nuevas amistades. Pero no deberías tener muchas esperanzas. Ligar con alguien que no conoces de nada no te garantiza que la relación seguirá adelante. Es muy posible que nunca más quedes con esa persona.

Si vas en serio, es mejor comenzar a ligar a través de video. En particular, deberías probar los chat roulettes o videochats al azar, sitios y apps que te conectan con gente al azar a través de video. Por ejemplo, puedes usar el cam chat Mirami. En este chatroulette puedes conocer y chatear con gente del sexo opuesto, a través de video y también a través de texto. Pero lo más importante es que para oír y ver a la otra persona no tienes que ir a ningún otro lado. Este formato te ahorra dinero y, lo más importante, tiempo. Si Mirami por alguna razón no es lo que buscas, puedes usar chats con webcam alternativos:

CooMeet , un servicio similar a Mirami pero que a su vez ofrece funcionalidad interesante. Por ejemplo, el filtro de búsqueda de usuarios por sexo funciona sin errores, tiene apps para iOS y Android, un traductor de mensajes integrado, moderación de usuarios excelente y un servicio de soporte disponible en cualquier momento. En general, coomeet.com/es/mirami ofrece todo lo que necesitas para una cómoda comunicación a través de video.

Fruzo , otro videochat que funciona casi como Mirami. En particular, tiene también un filtro de búsqueda por sexo para tener mejores resultados. También en Fruzo puedes añadir usuarios a tu lista de amigos para no perderlos en el futuro y volver a la comunicación cuando quieras. Por lo demás es un chat roulette clásico.

Vidizzi, un sitio similar a Mirami, pero con un enfoque diferente a la hora de buscar usuarios. Primero defines tu género y edad, con usuarios de qué sexo quieres chatear y también su edad entre 18 y 70 años. Para mayor comodidad, puedes activar una casilla y el sistema solo te conectará con usuarios que tengan la cámara web encendida y la cara visible.

Puedes considerar otros chatroulettes. Hay cientos de ellos disponibles hoy en día. Además, en los últimos años, la posibilidad de comunicarse a través de video se ha vuelto bastante popular en las aplicaciones clásicas de citas. Esta tendencia empezó a manifestarse especialmente durante la pandemia del Covid-19, cuando para millones de personas el chat con cámara se convirtió en la única oportunidad de comunicarse con otra gente y mantener las conexiones sociales. ¡Pero sigue siendo relevante ahora!

Por qué la aparición de nuevas apps de citas es importante

Podemos decir ya que Breeze ha atraído mucho interés entre los usuarios, debido a que están aburridos de la monotonía de las apps actuales de citas, los swipes sin final y las horas perdidas viendo perfiles de usuarios. Breeze ha cambiado el enfoque a la hora de ligar y trae nueva vida a las citas en Internet. Incluso si la aplicación lo tiene difícil para competir con las grandes como Tinder o con los chats con webcam, su precedente se ha vuelto significativo e indicativo para otros competidores en este negocio.

Es muy probable que en un futuro cercano veamos muchas más páginas web y aplicaciones de citas que funcionen de forma completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. ¡Es genial! Si la persona tiene donde elegir, encontrará lo que más le guste.

Si estás cansado de la monotonía de las citas en Internet, deberías probar Breeze y por supuesto los chats con cámara. Después de todo, en un chat roulette, cada cita es una experiencia completamente diferente con nuevas impresiones. Nunca sabes cómo será ni qué rumbo tomará la conversación. Pero, ¡estamos seguros de que será interesante!