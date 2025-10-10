La película de Sandra Cuevas tiene peticiones específicas de la ex alcaldesa

La escena política mexicana fue sacudida esta semana por el inesperado anuncio de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, quien reveló que sus polémicas relaciones sentimentales con dos hombres vinculados al crimen organizado serán llevadas a la pantalla grande. El proyecto cinematográfico, que ya se encuentra en fase de preproducción y se titularía “Amores Prohibidos”, busca narrar la versión de la política sobre sus vínculos pasados.

Este giro hacia el cine se presenta en un momento crucial, donde su figura continúa siendo objeto de intenso escrutinio mediático, lo que alimenta la expectación sobre esta futura película de Sandra Cuevas.

La trama central de la película de Sandra Cuevas se enfocará en dos hombres cuyas identidades han sido ampliamente difundidas por la prensa. Se trata de Alejandro Gilmare Mendoza, alias «El Choko», quien es señalado como el presunto líder del grupo criminal La Chokiza, y Óscar o Giovanni «N», alias «El Topo», presunto integrante de La Unión Tepito.

Ambos han sido detenidos por las autoridades, lo que disparó la controversia sobre los nexos de la exalcaldesa con el underground criminal de la Ciudad de México. La propia Cuevas ha calificado estas relaciones como «efímeras», pero su impacto mediático fue suficiente para detonar la idea de esta ambiciosa producción.

Según las declaraciones de la exfuncionaria, la propuesta para realizar la película de Sandra Cuevas surgió precisamente gracias a la «publicidad» y el interés desbordado que generó el escándalo de sus amores prohibidos. Ella ve en el proyecto una oportunidad para contar su «historia completa» y, de paso, mitigar las acusaciones de criminalización que, asegura, ha enfrentado desde que estas relaciones salieron a la luz.

Es un intento por tomar el control de su propia narrativa y desvincular su carrera política de los señalamientos, aunque paradójicamente, lo hace capitalizando la misma polémica. Un detalle que ha añadido un tono de comedia involuntaria al anuncio de la película de Sandra Cuevas son las exigencias de casting de la exalcaldesa.

Con un tono desenfadado, ha manifestado que pedirá a la producción que los actores elegidos para interpretar a «El Choko» y «El Topo» sean «más guapos» que los hombres originales. Aunque no ha especificado qué casa productora está detrás del proyecto ni ha dado una fecha de estreno, la simple mención de que ya se trabaja en el guion y la selección de elenco confirma que el proyecto está avanzando y que la política está dispuesta a llevar su vida personal a la palestra pública de manera espectacular.

El contexto político y social de esta inminente película de Sandra Cuevas es ineludible. Sus vínculos pasados con figuras ligadas a la delincuencia organizada representan un tema de grave interés en la capital del país. Al anunciar que llevará esta historia al cine, Cuevas no solo incursiona en el ámbito artístico (pues también mencionó otros proyectos teatrales), sino que busca una plataforma masiva para presentarse no como una figura política con nexos cuestionables, sino como una mujer cuyas pasiones han sido injustamente juzgadas.