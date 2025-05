La polémica que envuelve a la ex alcaldesa de Cuauhtémoc no cesa. Aún con los señalamientos de lavado de dinero que recaen sobre ella por su galería de arte, recientemente inaugurada, ella continúa con sus actividades. Tras los rumores de que los señalamientos la orillaron a «desaparecer» de las redes sociales, la ex funcionaria reapareció para anunciar la apertura de su galería. Si quieres conocer las actividades y horarios de la galería de arte Sandra Cuevas, aquí te contamos los detalles.

Cuevas aseguró en la inauguración de su espacio que dejó las redes sociales debido al «hate» que recibe constantemente. Pero regresó para promover las actividades y horarios de la galería de arte Sandra Cuevas que tiene como objetivo promover y exhibir el arte de la Ciudad de México, específicamente de la alcaldía Cuauhtémoc. En este recinto, se consideran a los artistas “connotados, con trayectoria, emergentes y con capacidades diferentes”.

La galería se encuentra ubicada en la calle Gutenberg 39, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Además de exhibición, se llevará a cabo la compra-venta de arte, subastas con causa, empreño de obras y renta de espacios para exposiciones. Hasta el momento sólo se ha dado a conocer un cronograma de actividades y horarios de la galería de arte Sandra Cuevas:

Martes literarios: Círculo de lectura o presentaciones de libros. 18:30 horas.

Miércoles de exposiciones. 18:30.

Jueves: Cine de Arte. 18:30.

Viernes: «Hablemos de arte». 18:30.

Sábados familiares: Talleres de pintura, acuarela, alebrijes, fotografía, etcétera. 11:00 a 13:30.

Se desconoce quiénes podrán acceder y de qué forma o sí se venderá algún tipo de boletos para acceder a mirar las obras. Aunque solo se han anunciado pocas actividades y horarios de la galería de arte Sandra Cuevas es posible acceder al catálogo virtual para la compra de obras donde la pieza más cara tiene un costo de Cuevas, ya se puede acceder al catálogo virtual para la compra de obras, la más cara tiene un costo de 50 mil dólares, alrededor de 900 mil pesos.

Sandra Cuevas estuvo acompañada en la inauguración de algunos artistas que exhiben piezas en su galería. La ex alcaldesa asegura que las piezas han sido curadas de forma cuidadosa, seleccionadas minuciosamente para generar un experiencia única. Gustavo Arias Murueta, Roger Von Gunten, Guillermo Ceniceros, José Luis Cuevas, Esther González, Alan Téllez, Delia Monroy, Benito Nogueira, Rafael Coronel, Fernando Andriacci y Martha Chapa son artistas que figuran en el recinto. La Galería de Arte Sandra Cuevas está abierta de lunes a domingo, de 9:00 am a 19:00 pm.

Galería de arte Sandra Cuevas: la polémica detrás de su recinto

El ausentismo de redes sociales se rompió cuando abrió un perfil en la plataforma de TikTok para su galería de arte con el propósito de subir contenido relacionado a su nuevo negocio. Este nuevo proyecto perteneciente al conglomerado de empresas Sandra Cuevas Diamond Group que tiene giros en torno a la confitería, la cosmética incluso los viajes y el esparcimiento. Cuevas anunció previamente este recinto con gran publicidad y un eco amplio en redes sociales.

Este anuncio desató rápidamente una ola de críticas y controversia en redes sociales, ya que la nueva «galería de arte» fue inmediatamente vinculada con presuntas actividades ilícitas. La invitación de Sandra Cuevas a «invertir en arte» intensificó las sospechas, especialmente considerando que, según un artículo de Radio Fórmula de 2022, la exalcaldesa poseía ya 11 obras de arte valuadas en un millón 530 mil pesos.