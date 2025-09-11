Brujas de la noche: mujeres soviéticas al mando de un regimiento

En las páginas de la historia militar, pocas historias son tan cautivadoras como la de las «Brujas de la Noche». Durante la Segunda Guerra Mundial, en un conflicto que puso a prueba la resistencia de la Unión Soviética, un grupo de mujeres aviadoras se alzó para convertirse en una de las unidades de combate más audaces y temidas del Ejército Rojo. Su historia es un poderoso testimonio de ingenio, valentía y la desafiante capacidad de las mujeres en el combate. La leyenda de las brujas de la noche no solo se forjó en el aire, sino en la audacia de una idea que cambiaría la historia.

Las «Brujas de la Noche» surgieron de la necesidad y del espíritu de un pueblo que se negaba a rendirse. Tras la invasión alemana de 1941, las fuerzas soviéticas sufrían enormes pérdidas, pero miles de mujeres que ya eran pilotos, navegantes y mecánicas civiles clamaban por unirse al esfuerzo de guerra. Fue la aviadora y heroína Marina Raskova quien convenció a Iósif Stalin de permitir la creación de tres regimientos aéreos compuestos enteramente por mujeres.

El objetivo principal era aprovechar esta fuerza humana y talentosa que, por prejuicios de género, había sido excluida del combate directo. Así, se formó el 588º Regimiento de Bombardeo Nocturno, conocido por los alemanes como las brujas de la noche debido al terror que inspiraban. La selección de estas valientes aviadoras era rigurosa. A diferencia de lo que se podría pensar, la mayoría no eran novatas; muchas provenían de clubes de vuelo civiles y poseían experiencia considerable en aeronaves ligeras.

Eran elegidas por su destreza, su disciplina y su audacia, y sometidas a un entrenamiento militar intensivo en la Academia Militar de Aviación de Engels. La misión principal de las brujas de la noche era el bombardeo de hostigamiento nocturno. Volaban en obsoletos biplanos de madera y tela, los Polikarpov Po-2, que aunque lentos y frágiles, tenían una ventaja crucial: eran casi indetectables para los radares alemanes y su velocidad mínima era menor que la de los aviones de combate enemigos, lo que los hacía muy difíciles de derribar.

Las brujas de la noche realizaban entre ocho y dieciocho misiones por noche, lanzando pequeñas bombas para dañar posiciones enemigas y, sobre todo, para privar de sueño y aterrorizar a las tropas alemanas en el frente. El porqué de que fueran mujeres es un testimonio de la visión de Marina Raskova, que demostró que el género no era un factor limitante para la capacidad en combate. En el frente, fueron tratadas con desdén por algunos de sus homólogos masculinos, pero su efectividad y coraje pronto les ganaron el respeto.

El apodo que les dieron los alemanes, Nachthexen, no era un término de burla, sino uno de genuino terror. La leyenda cuenta que, para sus ataques, las pilotos apagaban los motores de sus biplanos y planeaban en silencio. El único sonido que se escuchaba en la oscuridad de la noche era el suave silbido del viento pasando a través de los cables de sus alas, un sonido fantasmagórico que a los soldados en tierra les recordaba a una escoba de bruja, bautizándolas así como las brujas de la noche.

En total, el regimiento voló más de 30,000 misiones, arrojando miles de toneladas de bombas. Cada una de ellas fue una demostración de que la inteligencia y la estrategia podían superar a la superioridad tecnológica. Muchas de estas aviadoras recibieron las más altas condecoraciones de la Unión Soviética y su historia se convirtió en un símbolo de la resistencia femenina. La historia de las brujas de la noche ha trascendido el tiempo, inspirando a generaciones a atreverse a volar más allá de los límites.