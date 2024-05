De Carrington a Basquiat: las 5 obras que rompieron récord en ventas

Este mes de mayo de 2024, durante las subastas de arte de Christie’s y Sotheby’s en Nueva York, se vendieron increíbles piezas de renombrados personajes que marcaron la historia del arte. De Carrington a Basquiat, ambos figuraron entre los artistas que tuvieron los precios más altos, además de Claude Monet, René Magritte y Alexander Calder.

Leonora Carrington

La pintura de Leonora Carrington se trata de «Les Distractions de Dagobert» (Las Distracciones de Dagoberto) de de 1945. Se vendió por 28,5 millones de dólares con honorarios. El suceso ocurrió el miércoles 15 de mayo en la venta nocturna de arte moderno, estableciendo un récord para la surrealista.

Carrington superó su propio rpecord de 3,25 millones de dólares establecido en Sotheby’s de Nueva York hace dos años. E incluso dejó atrás a los demás surrealistas, Max Ernst (24,4 millones de dólares en 2022) y Salvador Dalí (21,7 millones de dólares en 2011).

Basquiat

Jean-Michel Basquiat realizó «The Italian Version of Popeye has no Pork in his Diet» (La versión italiana de Popeye no tiene cerdo en su dieta) en 1982, una pintura estimada en 30 millones de dólares. Sin embargo fue subastada alcanzado los 32 millones de dólares a último momento.

Tiene tanto valor ya que se trata de una de las pinturas en bastidor de Basquiat, con el lienzo estirado y amarrado rudimentariamente sobre soportes de madera. Además cuenta con los elementos icónicos de Basquiat, la corona, palabras tachadas y un rostro de grandes ojos.

SHA-B1

Precisamente de Carrington a Basquiat, fueron de las pinturas que destacaron por ser las más esperadas y cotizadas en la subastas.

Alexander Calder

Al menos cinco postores compitieron por el móvil del famoso escultor, titulada, «Blue Moon« (1962). Esta pieza tenía un valor estimado de entre 7 y 10 millones de dólares. Pero después de más de cinco minutos, se vendió por un total de 14,4 millones de dólares. La pieza es monumental, mide 152.4 por 762 centímetros. Cuenta con el grabado del monograma del artista y el material en que se realizó es chapa, varilla, alambre y pintura en tono rojo, azul y negro.

Claude Monet

La delicada obra «Meules à Giverny» creada en 1893 por el impresionista Claude Monet, salió en una subasta de 34, 8 millones de dólares. La pintura de 72 por 92 centímetros es la representación de un pajar en la oscuridad y forma parte de una serie pintada por Monet en invierno.

René Magritte

A estas ventas, le siguió «Le Banquet« (El Banquete) de René Magritte una pintura que data de 1955 a 1957. Se trata de un peculiar paisaje que plasma un sol naranja y potente sobre grises, avistado desde una elegante barda. Es óleo sobre lienzo y mide 97.3 por 130.3 centímetros. La subasta logró un precio de remate por 18,1 millones de dólares.