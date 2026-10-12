De consultor solo a estudio: cómo se estructura una consultora ambiental o de geociencias

Entregaste la manifestación de impacto ambiental en marzo. Corrieron los oficios, hubo requerimientos, respondiste dos rondas de observaciones. Estamos en agosto y el hito que dispara el pago sigue amarrado a una firma que no depende de ti. El trabajo técnico está hecho, revisado y archivado. El dinero, todavía no.

Esa escena se repite en casi cualquier despacho que vive de proyectos ambientales o de geociencias, y define el problema que hay que resolver antes de pensar en crecer.

El desfase entre lo entregado y lo cobrado

Un levantamiento geofísico, una caracterización del subsuelo o un estudio de impacto no se pagan contra entrega del informe. Se pagan cuando un tercero valida el hito: una autoridad que resuelve, un cliente que aprueba internamente, un financiador que libera el tramo. Entre que el trabajo técnico termina y el pago se acredita pueden pasar semanas o meses, y ese lapso rara vez lo controla quien hizo el estudio.

La estructura tiene que seguir operando mientras el cobro está en tránsito. Salarios, licencias de software, campo, equipo: todo ocurre en el presente, aunque la factura viva en el futuro. Quien no dimensiona ese hueco lo termina cubriendo con nervios, apurando entregas o aceptando encargos que descompensan la agenda.

Hasta dónde llega el consultor independiente

Trabajar en solitario funciona mientras cada proyecto cabe en tu propia capacidad de campo, gabinete y firma. Tú levantas el dato, tú lo procesas, tú respondes ante quien contrata. El desfase de cobro te afecta a ti y a nadie más, y lo absorbes recortando gasto personal si hace falta.

Todo se complica cuando los encargos se solapan: dos proyectos con campañas de campo en la misma quincena ya no los sostiene una persona. Cuando empiezas a subcontratar o a firmar responsabilidades que exceden lo que ejecutas solo, la práctica individual queda chica. La pregunta deja de ser cuánto cobras y pasa a ser cuánto tienes guardado para el mes flojo.

El fondo de reserva: para qué sirve y cómo se calcula con tus propios números

El cálculo sale de tus propios datos. Suma tu costo fijo mensual real, lo que gastas cada mes sí o sí, opere o no un proyecto. Multiplica esa cifra por la duración típica del ciclo entre que entregas y que cobras. El resultado es el piso de lo que necesitas disponible para no depender de que un hito se firme a tiempo.

Ese dinero cumple una función distinta a la de una inversión: cubre un hueco conocido, así que tiene que estar disponible cuando aparece y no atado a un rendimiento que te obligue a esperar. Muchos consultores lo separan de la operación diaria y lo administran como un fondo de ahorro aparte. El marco de referencia acá es el mexicano; revisá con tu contador cómo instrumentarlo.

Las señales de que hace falta una figura societaria

Hay indicios operativos que anticipan el salto. El volumen de encargos ya no cabe en tu agenda personal. Firmas responsabilidad técnica frente a terceros por trabajo que no ejecutaste íntegramente tú. Necesitas ordenar aportes de otra persona que pone capital, equipo o cartera. O quieres separar tu patrimonio personal del riesgo que asumen los proyectos que contratas.

Cuando dos o tres de esas señales coinciden, seguir facturando a título personal empieza a exponerte. La estructura ya existe de hecho; falta darle una forma jurídica que la reconozca.

Qué cambia al constituir una sociedad

Constituir una sociedad crea un sujeto distinto de las personas que la integran. Tiene patrimonio propio, contrata a su nombre y responde por sus obligaciones con lo que le pertenece, dentro de los límites que marca su figura. Eso separa, hasta cierto punto, lo que arriesga el proyecto de lo que tienes en tu casa.

En la variante donde el capital se divide en acciones, cada aporte queda representado en una porción que ordena quién puso qué y quién decide qué. Si estás evaluando esa vía, conviene entender antes qué es una sociedad anónima dentro del marco societario mexicano. Para los lectores en España y en otros países de la región: la figura cambia de nombre, requisitos y régimen fiscal según la jurisdicción.

Socio, empleado y colaborador: tres formas distintas de sumar gente

Sumar personas admite tres caminos que no se mezclan. El socio aporta capital y participa de las decisiones y los resultados; comparte el riesgo. El empleado tiene relación laboral, salario y las obligaciones que eso implica para la sociedad, opere o no un proyecto ese mes. El colaborador por proyecto se contrata para un encargo puntual, factura por él y termina su vínculo cuando el hito cierra.

Distinguirlos importa porque cada rol carga la estructura de manera diferente. Un empleado es costo fijo; un colaborador es costo variable atado al proyecto que lo justifica.

Cotizar por hitos y por qué el anticipo no es un detalle

La cotización por hitos parte el proyecto en tramos: levantamiento, procesamiento, informe, gestión de resolución. Cada tramo tiene su pago. Eso acerca el ingreso al trabajo hecho en vez de concentrarlo todo al final.

El anticipo traslada parte del riesgo financiero al calendario del proyecto y lo saca de tu bolsillo. Con un pago inicial, la campaña de campo y las primeras licencias las cubre el propio encargo, no tu reserva. Sin anticipo, financias tú el arranque y esperas meses para recuperarlo.

Los costos fijos que aparecen con la estructura

Pasar de profesional individual a estudio hace aparecer gastos que antes no existían. Salarios que se pagan aunque el mes venga flojo. Licencias anuales de software geoespacial. Un espacio de trabajo, seguros, la contabilidad formal de la sociedad, obligaciones fiscales periódicas. Todo eso corre en paralelo al desfase de cobro, y la reserva tiene que contemplarlo entero.

Ordenar antes de crecer

Volvamos al proyecto de marzo que sigues esperando cobrar. Ese lapso pone a prueba a cualquier estudio: si la estructura lo atraviesa sin sobresaltos, está bien dimensionada. Antes de constituir una figura, haz el cálculo de tu reserva con tus números reales y lleva esas cuentas a tu contador y a un asesor legal.