Dónde ver el documental “Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird” de The Mars Volta

The Mars Volta recientemente estrenó el primer tráiler de “Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird”, el documental de la banda. Un filme que llegará el próximo 20 de noviembre a los cines.

El adelanto fue publicado por Oscilloscope Laboratories y muestra vistazos a la amistad de los músicos detrás de las bandas The Mars Volta y At The Drive-In. El documental es contado casi en su totalidad a través de metraje auto filmado con una narración de voz en off. Estas grabaciones fueron realizadas por el mismo Omar durante los últimos 40 años. «Me alegro de que Dios nos haya puesto en el mismo lugar y al mismo tiempo. Al menos esta vez, supongo», se escucha decir a alguno de los integrantes de la banda.

Hasta el momento “Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird” llegará cines de EUA, todavía no se confirma si llegará a las salas de cines mexicanas. Sin embargo, estará disponible próximamente a través de Mubi.

De acuerdo a la sinopsis emitida por la plataforma de streaming, la película traza la relación artística y personal entre dos artistas que definieron una época, Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala (At the Drive-In / The Mars Volta).

El legado de The Mars Volta

The Mars Volta es una banda estadounidense de rock progresivo experimental, originaria de El Paso, Texas. Formada a principios de los 2000, se hizo rápidamente conocida por su sonido complejo, lleno de influencias latinas, jazz, rock y metal, y sus letras poéticas y oscuras. Las guitarras distorsionadas, los ritmos sincopados, los solos extensos y las voces melódicas de Cedric Bixler-Zavala son marcas distintivas de la banda.

En 2008 fueron nombrados ‘Mejor Banda de Prog-Rock’ por la revista Rolling Stone. Y en 2009, la banda ganó un Grammy en la categoría Best Hard Rock Performancepor la canción Wax Simulacra. Sin embargo para 2013 Cedric Bixler-Zavala, dio a conocer su salida de la banda. Tras más de diez años de inactividad, Rodríguez-López y Bixler-Zavala anunciaron que habían reunido a The Mars Volta a través de una instalación de arte, llamada “L’ytome Hodorxí Telesterion”. Esto ocurrió en 2022 y lanzaron un nuevo sencillo, titulado «Blacklight Shine» , así como la primera gira de la banda y un álbum de estudio.

Entre los mejores discos de The Mars Volta destaca, Noctourniquet (2012), Octahedron (2009), The Bedlam In Goliath (2008) y Amputechture (2006).