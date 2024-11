Hipnosis 2024: el viaje psicodélico más esperado en CDMX

El sábado 2 de noviembre se llevó acabo uno de los festivales más esperados por el público mexicano. Hipnosis 2024 finalmente arribó en el Estadio de Béisbol Fray Nano. Un recinto nuevo para el público que disfruta de los conciertos.

La ubicación fue muy céntrica y con un acceso realmente muy fácil. Sin embargo para los automovilistas fue un poco sorprendente, ya que el estacionamiento era en la misma calle que serían “vigilados” por franeleros. El festival adaptó bastante bien sus zonas en la infraestructura del inmueble, incluso el ambiente proporcionado por estilo vintage del estadio le dio un toque especial.

Un año más que se agradecen los escenarios gemelos, pues de esta manera las bandas salieron e tiempo, tocaron sets completos y lo mejor, es no tener que desplazarse largas distancias. En cuanto a las áreas de comida y amenidades se organizó bien, podías seguir escuchando a tu banda favorita desde casi cualquier punto.

En punto de las 12:30 horas del día, el festival Hipnosis inició con una agrupación que inyectó una buena dosis de adrenalina a los asistentes aferrados a la primera fila. A continuación llegó el turno de Laurence–Anne, una cantante canadiense con una voz realmente increíble, pues incorpora instrumentos especiales en sus temas.

El sol estaba en su punto alto y también la celebración del público, quienes recibieron con bailes y gritos de euforia a Melody Fields, El Shirota y a Boogarins; banda brasileña que fue todo un éxito en escena. La primera mitad del vibrante evento continuó con increíbles bandas como Frankie And The Witch Fingers y Gang Of Four, sin duda fueron de las presentaciones más enérgicas. Pues cientos de fans brincaron y sintieron el poder de los guitarrazos cuando cayó la tarde.

En cuestión de horas, la tarde otoñal se transformó rápidamente en un concierto de heavy metal, cuando los grandes de High On Fire dispararon un sorprendente set. Tras varios años de su última vez en México, The Kills se reencontró con sus fans mexicanos bajo un espectáculo de láser y visuales. Alison Mosshart y el guitarrista Jamie cerraron su año de conciertos en él Hipnosis, por lo que fue una presentación muy especial.

Por supuesto que sonaron temas como, “Kissy Kissy”, “Sour Cherry”, “Last Day Of Magic” y “My Girls, My Girls”, por mencionar solo algunos. Bien diría una fan al verlos por primera vez en vivo, ya no hacen bandas de rock com antes.

Slowdive y Air en Hipnosis 2024

Pasadas las 23:00 horas, finalmente apareció en escena Slowdive, los músicos reafirmaron por qué fueron seleccionados como uno de los headliners del Hipnosis. Los británicos ofrecieron un show espectacular, incluso Rachel Goswell utilizó un tocado alusivo al Día de Muertos. En total tocaron 12 canciones que recorrieron 5 de sus discos de estudio, tales como Souvlaki, Eeverything Is Alive, Slowdive, Just For A Day y Pygmalion.

En la recta final del Hipnosis el público mexicano por fin tuvo la oportunidad de contemplar a Air, los franceses estallaron la realidad con su sonido y el arte visual de fondo en las pantallas. 15 temas sonaron en el estadio Fray Nano entre los cuales destacó el éxito, “Sexy Boy”, “Don’t Be Light”, “All I Need”, Talisman y más.

Desde que inició el festival, también comenzó la música en el pequeño escenario instalado en el área verde frente a la comida. En este sitio estuvieron de tras de la torna mesa varios DJs quienes armaron el antro al aire libre en cuanto cayó la noche. Los hongos decorativos y los hipnotizantes destellos de una esfera disco entre árboles, complementaron la fascinante experiencia.

Otro punto a favor del evento, fueron los baños, ya que todos contaban con luz, agua, papel y gel desinfectante durante la mayor parte del día. De igual manera, las gradas del Fray Nano fueron un plus, porque que todos los asistentes podían aprovechar para descansar o ver mejor los conciertos sin un pago extra.

En general, el clima y el ambiente que se experimentó en Hipnosis 2024 fue festivo y muy libre. La audiencia vivió al máximo los momentos clímax de cada grupo y aderezados con los disfraces, maquillajes y personajes que destacaban entre la multitud.