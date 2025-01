Dónde y cuándo escuchar «Balloonerism», el álbum póstumo de Mac Miller

El año pasado, durante el primer día del festival musical estadounidense Camp Flog Gnaw Carnival, una proyección en las pantallas causó conmoción. Se trató de la reproducción de un teaser animado con la canción de fondo «The Song that Changed Everything «de Mac Miller, colaboración con SZA y 5 Dollar Pony Rides. A seis años de la muerte de Mac Miller, este teaser sirvió como el anuncio de su segundo álbum póstumo llamado Balloonerism.

​Balloonerism, nombre del proyecto realizado entre los lanzamientos de Watching Movies with the Sound Off (2013) y Faces (2014) del cantante fallecido. Este disco ha sido descrito como una fusión entre elementos oscuros, psicodélicos y jazzeros. La portada del álbum, fue creada por el artista Alim Smith y publicada en su perfil de Instagram en septiembre de 2018. En aquel entonces, Miller respondió en un comentario “la necesito”.

Balloonerism fue un proyecto no lanzado que mirará la luz este próximo 17 de enero. Este segundo álbum póstumo, fue creado desde hace una década y se rumorea que contará colaboraciones como SZA y Thundercat. Según E. Dan de parte de ID Labs, el estudio cuna de Mac Miller, mencionó que este disco fue un proyecto que fue creado a partir de bases de sesiones de jam en una semana.

Las especulaciones que circularon desde la aparición del teaser de Balloonerism han estado versando entre sus seguidores por años. Esto ha incluido supuestas filtraciones de canciones que incluyen: Do You Have a Destination; Uber; Colors and Shapes, y Tambourine Dream, que han sido recopiladas por los fans en plataformas como SoundCloud.

Pese a contar con muy poca información sobre Balloonerism, próximo a estrenarse, los fans se encuentran divididos en cuanto a sus opiniones. Algunos piensan que tal vez el artista no hubiera querido que dichas canciones salieran a la luz, mientras que otros se encuentran emocionados por escuchar dichas melodías.

De momento, se tiene marcado el 17 de enero como el día en que todas las plataformas musicales, tendrán disponible Balloonerism para el deleite, crítica y goce de quienes esperan música de un artista ya fallecido, confiados en el trabajo conocido en vida.