TOP DE CANCIONES PARA DEDICAR DE MAC MILLER

Mac Miller, el famoso rapero, cantante y productor discográfico estadounidense que se convirtió en una súper estrella y que dejó un legado gigante en la industria musical. Sus creaciones reflejan lo mucho que le gustaba experimentar en la vida, en la música y en su influencia. Fue un artista y un compositor muy respetado por las letras tan honestas y porque en cada tema abría su corazón para sus seguidores.

Nunca tuvo miedo en recorrer los crudos caminos del pop, del rap alternativo y mucho menos de dejarse llevar por el hip hop. A continuación te presentamos una lista con ocho de las mejores canciones de Mac Miller para que se la dediques al amor de tu vida.

ROS

«ROS» es un tema extraído de GO:OD AM, el tercer álbum de estudio del rapero. Fue lanzado el 18 de septiembre de 2015 por REMember Music y Warner Bros. Records. El álbum cuenta con apariciones especiales de Ab-Soul, Chief Keef, Lil B, Miguel y Little Dragon. Es el track número 13 y es una abreviatura de «Rain Or Shine», que significa «llueva o truen». Trata sobre la entonces novia de Mac, Nomi Leasure, cada uno se hizo un tatuaje con esa frase.

«Girl you know I’m loving you just like you deserve it». Mac Miller

The Way

En realidad es una canción de Ariana Grande, pero aparece Mac Miller y se volvió lo que le sigue de viral. Se lanzó el 25 de marzo de 2013 a través de Republic Records como el primer sencillo del álbum de estudio debut de Grande, Yours Truly (2013). La canción está basada en la melodía de piano de la canción «A Little Bit of Love» de Rusell lanzada en 1979. El tema trata de una relación romántica y coqueta, con algunas referencias a implicaciones sexuales.

Congratulations

«Congratulations» pertenece a The Divine Feminine, su cuarto álbum de estudio lanzado en 2016 por REMember Music y Warner Bros. Records. El disco cuenta con apariciones especiales de Kendrick Lamar, Anderson Paak, Ty Dolla Sign y Ariana Grande, entre otros. La canción nos habla sobre partes de la vida de Mac frente al amor en pareja.

Stay

Dang!

Retomando lo ya mencionado sobre The Divine Feminine, el cuarto álbum de Marc, precisamente este tema pertenece a dicho material. El álbum se sostuvo por tres sencillos: «Dang!», «We» y «My Favorite Part». Aquí colabora con él su amigo Anderson Paak, donde ambos tratan de detener la pérdida de sus respectivas parejas sentimentales.

Hand Me Downs

My Favorite Part

Este es uno más de los exitosos sencillos del álbum The Divine Feminine (2016). La canción fue grabada por Mac Miller donde tuvo como invitada a Ariana Grande, lanzando más tarde un videoclip oficial con la artista. Incluso fue considerado como el tema que captura la esencia de ambos artistas en su mejor momento. Y en resumen, es una composición llena de miel y dulce por doquier.

Ladders

«Ladders» pertenece al quinto y último álbum de estudio del rapero, fue lanzado el 3 de agosto de 2018. La producción del álbum estuvo a cargo del propio Miller y contó con colaboraciones vocales de Dâm-Funk, Dev Hynes, Snoop Dogg, Syd, Thundercat y JID. Este tema no fue sencillo, y se ubica en el número 7 de los tracks que integran el material final de Mac. Muy upbeat y funky, la letra se refiere al encuentra con alguno de los amores del cantante.