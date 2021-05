5 CANCIONES DE TYLER, THE CREATOR PARA DEDICAR

Tyler, The Creator, el rapero de Los Angeles que en los últimos años pasó de hablar sobre tiroteos, homofobia y violaciones a mostrar su lado soft, cantando al amor y el crecimiento e incluso la instrospección sobre la homosexualidad.

Además de ser una máquina de dinero por patrocinios y estar rompiendo los servicios de música en streaming con los discos Flower Boy e IGOR, Tyler tiene una serie de canciones que puedes dedicar a esa persona especial.

En este recopilatorio hay 5 temas de Tyler, The Creator para armar la serenata virtual, una playlist para conquistar o simplemente para expresar el sentimiento de “I’m in love with you”.

“See You Again”

Acompañado por Kali Uchis, Tyler nos da una historia de amor perfecta. El video es casi una película de guerra donde esperas que el protagonista pueda volver a estar con su amor. la frase ‘can I get a kiss? and can you make it last forever’ realmente llega al corazón.

“I Think”

Como si se tratase de una graduación o alguna especie de fiesta en particular, vemos a Tyler persiguiendo al chico que le atrae. Perteneciente a la etapa donde The Creator nos habla sobre que el amor entre el mismo sexo nunca debió de ser estigmatizado. ‘I think I’m falling in love, this time I think it’s for real‘.

“Earfquake”

La favorita del disco IGOR para dedicar cuando los problemas en la relación aparecen. Una lírica para dejar en claro que los sentimientos se deben revelar antes que el terremoto provoque una devastación. Un poco cruda pero objetiva y al grano.

“Boyfriend”

Este tema no necesita mayor presentación, es una declaratoria directa de ser la pareja de otra persona, máxime cuando tienen demasiado en común. ‘I tryna be your boyfriend’ afirma Tyler, The Creator.

“IFHY”

Quizá una de las canciones más “ruda” para dedicar, pero que serviría para aquellas personas que aún no saben el cómo expresarse sobre sus sentimientos para con otra persona. Perteneciente a su disco Wolf, por eso la más radical sobre el amor, especialmente por la parte que dice ‘I fucking hate you (but I love you)’.

