Dónde y cuándo ver el documental Sex Panchitos, gratis

La historia urbana de la Ciudad de México está marcada a fuego por la leyenda de «Los Panchitos«, la pandilla juvenil que, durante los años 80, fue la figura favorita de la prensa amarillista para simbolizar el caos social.

Ahora, décadas después de que su fama superara su realidad, el premiado documental Sex Panchitos (2025) llega a la pantalla para corregir esa versión histórica y mostrar la complejidad humana detrás del mito.

Dirigido por Gustavo Gamou, el documental Sex Panchitos, se estrena este viernes 24 de octubre, ofreciendo los testimonios crudos y honestos de quienes vivieron la vida de chavo banda en Tacubaya y Santa Fe.

El documental Sex Panchitos se enfoca en exintegrantes legendarios como Ramón González “Ulti”, Fidel Pérez “Chivo Loco” y Marisela Oliva “Yoniencuenta”. Estos protagonistas, que en su juventud adoptaron la estética punk y rockabilly como uniforme de resistencia, rompen el silencio para revelar los verdaderos códigos de la pandilla.

Lejos de la imagen de criminales desalmados que proyectaron los medios, los exintegrantes narran una vida marcada por la lealtad, la identidad de barrio y la búsqueda de pertenencia en una ciudad de fuertes contrastes sociales.

El documental Sex Panchitos profundiza en cómo, si bien cometían delitos menores para subsistir, tenían códigos estrictos que limitaban las acciones violentas más graves.

La redención: crónica de una lucha presente

Lo más poderoso del documental Sex Panchitos es su negativa a quedarse en la nostalgia. El documental realiza un salto temporal para mostrar la realidad actual de sus protagonistas: hombres y mujeres que, tras lidiar con el duelo, la cárcel y las secuelas de la vida en la calle, enfrentan la difícil tarea de la reconstrucción personal.

La cinta es un ejercicio de memoria y redención, presentando a los exintegrantes como símbolos de supervivencia y resistencia. La premiación del documental Sex Panchitos en el FICUNAM 2025 subraya su valor como pieza de cine documental que aborda la historia social de México desde una perspectiva íntima y necesaria.

Estreno exclusivo: cómo y dónde ver el documental Sex Panchitos

Para el público interesado en la contracultura y la historia de la CDMX, el estreno del documental Sex Panchitos es ineludible.

Estreno: Viernes 24 de octubre , 22:00 horas.

Viernes , 22:00 horas. Retransmisión: Domingo 26 de octubre , 22:00 horas.

Domingo , 22:00 horas. Canal: El documental se transmitirá por TV UNAM .

El documental se transmitirá por . Costo: La emisión a través de la televisión abierta universitaria es gratuita (o el costo de tu servicio de cable si aplica).

La oportunidad de escuchar la historia de una de las pandillas más temidas de los 80, contada por sus propios integrantes, no tiene precio.