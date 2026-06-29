El diseño de los naipes: del grabado medieval al minimalismo

Hay objetos que usamos sin mirarlos, y la baraja es uno de ellos. Se reparte sin ceremonia en cualquier sobremesa y, sin embargo, cada carta carga siglos de decisiones gráficas. Antes de ser un pasatiempo, el naipe fue un problema de diseño que cada generación resolvió a su manera.

Del trazo único al taco de madera: el naipe se vuelve reproducible

Las primeras barajas europeas, llegadas desde el mundo islámico hacia finales del siglo XIV, se pintaban a mano y eran un artículo de lujo. Lo que cambió esa lógica fue una técnica: la xilografía, el grabado en taco de madera que permitía estampar la misma imagen decenas de veces.

En cuanto una imagen se vuelve reproducible, su estética se simplifica para sobrevivir a la repetición: contornos gruesos, planos de color sin degradados, formas que aguantan la tinta y el desgaste del taco. Esa misma necesidad de claridad rige hoy plataformas digitales como los casinos con bono sin depósito. Allí, una carta debe leerse de un golpe en una pantalla diminuta. De igual modo, el grabador del siglo XV pensaba en la lectura rápida sobre la mesa de una taberna. Cambia el material; la exigencia gráfica es la misma, y el diseñador moderno hereda un repertorio de signos que el grabado fijó por razones prácticas.

Por qué ganaron los palos franceses

A mediados del siglo XV, los talleres franceses introdujeron una innovación que hoy llamaríamos optimización de costos. En lugar de las copas, espadas, bastos y monedas que aún usan las barajas española e italiana, propusieron cuatro símbolos planos y fáciles de cortar con plantilla. Estos son corazones, picas, tréboles y diamantes.

La ventaja no era estética sino industrial, y por eso se impuso: un sistema que se reproduce rápido y barato termina desplazando a otro más bonito pero más lento. Por esto, gana lo que se fabrica mejor, no lo que se dibuja mejor.

Conviene recordar que estas decisiones de diseño no son anecdóticas: la cultura impresa pesa en la economía. Según el INEGI, en 2018 las actividades culturales aportaron alrededor del 3.2 por ciento del producto interno bruto del país. Esto puede verse en la cuenta satélite de la cultura del INEGI. Los objetos que circulan en los hogares, una baraja entre ellos, forman parte de ese tejido. Aunque pocas veces los miremos con esa lente.

La figura de dos cabezas: una solución a un gesto incómodo

Durante siglos, las figuras de la corte se imprimieron de cuerpo entero, lo que obligaba a girar la carta para verla derecha. En una partida de apuestas, ese gesto mínimo delataba lo que uno tenía en la mano. La respuesta, consolidada en el siglo XIX, fue la carta simétrica de doble cabeza. Esta está partida por un eje horizontal que refleja la mitad superior en la inferior.

Es un detalle que casi nadie nota y que resume el oficio entero: un problema de comportamiento humano resuelto con una decisión de composición. De ahí también nacieron los índices de las esquinas, que permiten abrir las cartas en abanico y leerlas de un vistazo. Esto surgió siempre a partir de observar cómo se usaba el objeto.

El reverso como territorio del color

Con la cromolitografía del siglo XIX, el naipe vivió su época más exuberante. La impresión a todo color, ya posible a escala industrial, convirtió el reverso de las cartas en un pequeño lienzo de tramas geométricas y motivos florales. Mientras tanto, el frente seguía rigiéndose por la claridad funcional.

Esa división entre una cara sobria y otra decorativa anticipó algo muy contemporáneo: que un mismo producto puede tener una capa estrictamente útil y otra puramente expresiva. El ornamento no estorba si se le asigna el lugar correcto.

Un objeto cultural, no solo un pasatiempo

Pensar la baraja como pieza de diseño obliga a pensarla también como objeto cultural, y ahí conviene recordar que la historia del diseño de juegos está llena de autorías invisibles.

Detrás de cada juego de mesa hay decisiones que rara vez quedan registradas con justicia, como muestra el plagio que dejó a Elizabeth Magie en las sombras. Con los palos de la baraja pasó algo parecido. Nadie firmó esos cuatro símbolos, pero hoy los entiende medio planeta.

En la Ciudad de México esa presencia es palpable. La Lotería Nacional volvió universal una baraja ilustrada, la del juego de la lotería, cuyas figuras del gallo, la dama o el catrín pertenecen al imaginario común tanto como cualquier mural. Es un caso local que confirma la regla global. Cuando una serie de cartas se diseña con carácter, deja de ser un naipe y se vuelve lenguaje compartido.

El minimalismo y la tentación de rediseñarlo todo

En las últimas dos décadas, una corriente de diseñadores se propuso depurar la baraja: paletas reducidas, geometría estricta, figuras de la corte resueltas con unas pocas líneas. El proyecto es seductor porque obliga a preguntarse qué es imprescindible en una carta y qué es mera costumbre heredada.

Pero el minimalismo también enseña sus límites: cuando una baraja se vuelve tan abstracta que cuesta distinguir la sota del caballo, falla en lo único que de verdad importa. Es decir, leerse rápido y sin error. Las versiones que perduran recortan el ornamento sin tocar el código que el grabado medieval, los talleres franceses y la imprenta del XIX fueron afinando.

Quizá por eso la baraja resiste tan bien el paso del tiempo. Cada época la cree suya y la rehace a su gusto, pero termina respetando las mismas reglas que la hicieron funcionar desde el principio. Mirar una carta con atención es asomarse a una de las historias de diseño más largas y discretas que tenemos a la mano.