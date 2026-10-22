El efecto del dinero de la casa: la psicología detrás de arriesgar las ganancias del casino

Una ganancia en el casino suele tratarse como el punto final natural de una sesión exitosa. En la práctica, puede tener el efecto contrario: en lugar de cerrar el juego, crea una nueva razón para continuar. El jugador tiene más dinero en su saldo que antes, pero ese aumento no siempre se siente como algo que deba protegerse.

Esta tensión es especialmente relevante en el juego en línea, donde una ganancia permanece dentro de la misma interfaz que la produjo. Las reglas de bonos, los procedimientos de retiro y el tiempo necesario para cobrar pueden variar entre operadores, como se muestra en la lista verificada y actualizada por Legalbet de casinos en línea en México. Este artículo explora el lado psicológico de ese momento: por qué el dinero que acaba de ganarse puede ser más fácil de arriesgar que el dinero que se depositó en primer lugar.

El efecto del dinero de la casa, en breve

Antes de ver ejemplos y estudios, estas son las ideas clave:

Qué es: La tendencia a asumir más riesgos después de una ganancia porque el dinero se siente como “el dinero de la casa”, en lugar del propio.

La tendencia a asumir más riesgos después de una ganancia porque el dinero se siente como “el dinero de la casa”, en lugar del propio. Quién lo describió: El economista Richard Thaler y el investigador Eric Johnson, en un estudio publicado en 1990 en la revista Management Science.

El economista Richard Thaler y el investigador Eric Johnson, en un estudio publicado en 1990 en la revista Management Science. De dónde viene el nombre: Los jugadores de casino usan la frase “jugar con el dinero de la casa” para describir el hecho de apostar con las ganancias en lugar de con la apuesta original.

Los jugadores de casino usan la frase “jugar con el dinero de la casa” para describir el hecho de apostar con las ganancias en lugar de con la apuesta original. Por qué importa el autor: Thaler recibió el Premio Nobel de Economía en 2017 por sus contribuciones a la economía del comportamiento.

Thaler recibió el Premio Nobel de Economía en 2017 por sus contribuciones a la economía del comportamiento. El efecto relacionado: Después de las pérdidas, las personas tienden a preferir opciones que ofrecen una posibilidad de recuperar lo perdido.

El experimento que dio nombre al efecto

Thaler y Johnson probaron la idea en experimentos con dinero real. Los participantes primero recibieron un resultado —una ganancia o una pérdida— y luego eligieron entre una opción segura y una apuesta. Los que acababan de ganar eran más propensos a aceptar la opción arriesgada, como si el dinero que habían recibido no les perteneciera del todo.

En 1994, el psicólogo Hal Arkes y sus colegas llevaron la investigación más lejos. A un grupo de estudiantes se les dijo con varios días de antelación que se les pagaría por participar, mientras que otro grupo recibió el dinero de forma inesperada. En una tarea de apuestas durante el experimento, los estudiantes que habían recibido el dinero de forma inesperada apostaron significativamente más. Los autores concluyeron que el carácter inesperado de una suma de dinero hace que sea más fácil gastarla.

Contabilidad mental: por qué los mismos pesos pueden sentirse distintos

La explicación proviene de un concepto que Thaler desarrolló a lo largo de muchos años: la contabilidad mental. Las personas dividen el dinero en “cuentas” imaginarias según de dónde vino y para qué está destinado. El dinero reservado para la renta tiene una etiqueta, una bonificación navideña tiene otra, y las ganancias de juego reciben la etiqueta más flexible de todas.

Desde un punto de vista económico, 100 pesos mexicanos siguen siendo 100 pesos mexicanos, sin importar de dónde provengan. La mente, sin embargo, no trata todas las sumas de la misma manera. Un estudio internacional con más de 5.500 participantes de 21 países confirmó que el mecanismo sigue funcionando hoy, en la era de los pagos digitales.

En el juego, la consecuencia es simple. Un depósito entra en la cuenta mental de “mi dinero”, mientras que las ganancias van a la cuenta de “dinero extra”. Perder dinero de la segunda categoría duele menos.

La trampa opuesta: perseguir las pérdidas

El mismo estudio de 1990 también describió la situación inversa, que aparece después de una pérdida: los participantes se sintieron especialmente atraídos por apuestas que les ofrecían una posibilidad de recuperar el dinero y volver a su punto de partida. Los autores lo llamaron efecto de punto de equilibrio.

En lenguaje cotidiano, este comportamiento se conoce como perseguir las pérdidas. Las organizaciones de juego responsable advierten que el pensamiento “jugaré una vez más y lo recuperaré” suele llevar a pérdidas aún mayores.

En otras palabras, los jugadores enfrentan dos tentaciones diferentes. Después de una ganancia, asumen riesgos porque el dinero se siente como “el de la casa”. Después de una pérdida, asumen riesgos porque quieren volver a cero.

Cómo aparece el efecto del dinero de la casa en los casinos en línea

En un casino en línea, varias características pueden hacer que el efecto aparezca con frecuencia y casi sin que se note:

Un saldo combinado: Los depósitos y las ganancias aparecen como una sola cifra, por lo que la línea entre el dinero propio del jugador y las ganancias desaparece de la pantalla.

Los depósitos y las ganancias aparecen como una sola cifra, por lo que la línea entre el dinero propio del jugador y las ganancias desaparece de la pantalla. Fondos de bonificación: Los bonos y, en algunos operadores, las ganancias de las tiradas gratis se mantienen en un saldo de bonificación separado —dinero proporcionado directamente por el casino—.

Los bonos y, en algunos operadores, las ganancias de las tiradas gratis se mantienen en un saldo de bonificación separado —dinero proporcionado directamente por el casino—. La velocidad del juego: Una ronda de tragamonedas dura solo unos segundos, por lo que la decisión de volver a jugar las ganancias puede repetirse muchas veces durante una sola sesión.

Una ronda de tragamonedas dura solo unos segundos, por lo que la decisión de volver a jugar las ganancias puede repetirse muchas veces durante una sola sesión. Ganancias no realizadas: Hasta que se retiran, una ganancia sigue siendo un número en una pantalla en lugar de dinero en una cuenta bancaria.

El último punto también tiene un lado práctico relacionado con los retiros. Los casinos en línea disponibles para jugadores mexicanos pueden tener tiempos de procesamiento muy diferentes, desde minutos hasta varios días, y los montos mínimos de retiro también varían entre plataformas. Durante ese tiempo, la ganancia permanece en la cuenta de juego y puede volver a ponerse en juego fácilmente.

¿Afecta a todos los jugadores? Lo que muestran estudios más recientes

Investigaciones más recientes muestran que el fenómeno existe, pero no funciona como una regla universal para todos. Un metaanálisis publicado en 2025 en Frontiers in Psychology encontró un efecto de pequeño a moderado cuya fuerza depende en gran medida del contexto. En estudios más recientes, los resultados parecen más débiles que en los antiguos.

Los datos de casinos reales traen una sorpresa: un estudio con más de 5.000 jugadores de tragamonedas encontró que, después de un premio mayor, las personas apuestan menos en lugar de más. Un experimento con 765 clientes de casino llegó a una conclusión similar, y los participantes que recibieron crédito gratis jugaron con apuestas más bajas.

Un estudio con más de 11.000 apostadores de carreras de caballos confirmó el efecto del dinero de la casa, pero también mostró que su intensidad depende de la personalidad. Las personas con puntuaciones de CI más altas y aquellas más concienzudas y organizadas experimentaron un efecto más débil, mientras que los extrovertidos, más sensibles a las recompensas, lo experimentaron con más fuerza.

Cómo tratar una ganancia como tu propio dinero

La investigación de Thaler también sugiere una solución simple: una vez que sabes que la mente etiqueta el dinero de manera diferente, puedes corregir esa etiqueta. Algunos hábitos prácticos pueden ayudar:

Decide antes de una sesión qué parte de cualquier ganancia retirarás de inmediato —por ejemplo, la mitad— y sigue esa regla independientemente de cómo se desarrolle la sesión. No trates un bono como tu propio dinero hasta que hayas cumplido los requisitos de apuesta y lo hayas retirado con éxito. Utiliza los límites de depósito y las notificaciones de tiempo que ofrece el operador. Mira tu saldo en pesos mexicanos como mirarías cualquier otra cantidad en tu cuenta bancaria: 100 pesos ganados pueden comprar exactamente lo mismo que 100 pesos depositados.

Si el juego deja de ser entretenimiento y el impulso de recuperar las pérdidas se impone, las herramientas de autoexclusión y el apoyo profesional son los siguientes pasos adecuados.

El efecto del dinero de la casa no convierte automáticamente a nadie en un jugador imprudente, pero puede empujar las decisiones hacia el riesgo en momentos en que parece que no hay nada que perder. Más de tres décadas de investigación apuntan a la misma conclusión: una ganancia se vuelve verdaderamente tuya solo cuando la tratas como cualquier otra parte de tu presupuesto.