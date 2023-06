Ed Wood es considerado actualmente director de cine de culto. Durante su vida realizó películas disparatadas hechas con diálogos infantiles y sin cuidado por el detalle, o la continuidad de la trama. Se convirtió en la celebridad que nadie pensó imitar. Considerado en su momento el peor director de cine de la historia, hoy día sus películas son buscadas en distintos portales para poder conocer su trabajo tan disparatado.

A la corta edad de once años sus padres le obsequiaron una cámara cinematográfica, por la pasión que le provocaba la creación de películas. Cuando Wood tenía 17 se enlistó en la marina como combatiente de la Segunda Guerra Mundial. Abandonó su trabajo como acomodador en una sala, y destinado a convertirse en el peor director de cine de la historia, partió para volver. Sólo que sin los dientes delanteros, perdidos en un combate cuerpo a cuerpo contra un soldado japonés.

Optó por ganar algunos dólares como extra y actor secundario. Con escasos recursos escribió, produjo, actuó y editó su primera cinta: «The streets of Laredo», estilo western, con duración de media hora, a la que nunca le asignó música.

Encontró trabajo en los Estudios Universal, donde entabló amistad con Lou Costello, Tony Curtis y Danny Kayese. Se enamoró de la desconocida Dolores Fuller, a la que asignó los roles protagónicos de «Jalbait» y de «Glen or Glenda«, sus dos primeros filmes largos. Para filmar el segundo, Ed embaucó al productor George Weiss, al que confesó abiertamente poco después que se dedicaba a hacer cine basura.

Ed Wood, quien fuera condecorado con honores por el ejército, portó en su uniforme estrellas de plata y de bronce, dos corazones púrpura, y la medalla al tirador certero. En la cinematografía no tuvo el mismo brillo, y su reconocimiento llegó hasta después de su muerte. En ocasiones previas a su incursión en la producción fílmica, manifestó querer hacer cine, y sólo eso.

En «Glen or Glenda» abordó el travestismo. Confesó haber combatido contra las tropas japonesas usando ropa interior femenina, de seda y de color rojo intenso. En 1955 produjo el guión y se encargó de la edición de «La novia del monstruo» producción con la que incursionó en el género de terror. Béla Lugosi, estrella de los años 30 célebre por su rol de Drácula; y el luchador sueco Tor Johnson, fueron los protagonistas. Considerados totalmente opuestos como para participar en una trama juntos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Después de un breve tránsito por la televisión y proyectos sin gran relevancia, Ed Wood quien pasaría a la historia como el peor director de cine de todos los tiempos, creó en 1959 su obra más icónica: «Plan 9 del espacio exterior«. La propuesta fue más que disruptiva, se ensambló a partir de lo grotesco, la degradación de mucho de la canónico del séptimo arte. Fue tildada de ridícula al grado que le valió reconocimiento, pero no precisamente del que se considera asociado al éxito, si no más bien como la identificación de algo tan bizarro que se torna antinatural.

La trama de su creación más simbólica consiste en que extraterrestres pretenden convertir cadáveres humanos en zombies asesinos. En la película de el peor director de cine de la historia, los seres de otro mundo perciben que la naturaleza humana no se confirmaría con destruir su planeta, sino que atentaba contra la subsistencia de la galaxia. El «solaronite» es el explosivo con el que la humanidad acabaría con el Sol.

En otra producción, añadió sin reparo minutos sobrantes de filmación con su amigo fallecido, Béla Lugosi. Los efectos especiales fueron en extremo rudimentarios, burdos, incluso provocativamente burlones. Alcanzó una categoría jamás vista hasta el momento, la de la letra Z.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Ed Wood, el peor director de cine de la historia, «El loco Ed«, el tirador certero, fue el ejemplo de lo absurdo, de lo sumamente improvisado. El fracaso de la perspectiva extraña, su perspectiva sumamente extraña, lo hundió lentamente. Todo su dinero lo gastaba en alcohol. Vendió su máquina de escribir y compró whisky; compró casa barata en un barrio de Los Ángeles, pero al no poder solventar la renta se mudó con un amigo.

El 10 de diciembre de 1978, cuando tenía 54 años, un infarto masivo le paralizó las ideas. Veía un partido de fútbol americano, cuando su corazón no soportó más la irreverencia de su mente. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar. No sé escuchaba sobre él, pero aproximadamente un año después de su muerte, en el libro The Golden Turkey Awards, se le concedió el papel, rol e imagen el peor director de cine de todos los tiempos.

La gloria tardía para Ed Wood, quien aparentemente era un inadaptado del mundo de la cinematografía. Quizá la basura que contenían sus filmes eran un reflejo del exterior, uno que muy pocas personas son capaces de reconocer. Será para la posteridad el peor director de cine de todos los tiempos, pero también estarán para la posteridad, ahí, para unas y unos cuantos, sus peores mejores películas.

Algunos tratan de reivindicar su creación o pensamiento, pero no precisamente como figura de cine. Más bien, como un extraño de ideas ligeras, que probable no obtuvo lo que quiso. O quizá sí, y no lo sabemos.