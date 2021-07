JACK WHITE LANZA SITIO WEB SOBRE ARTE Y DISEÑO

Jack White cada vez nos sorprende más, si no es por su música en solitario, con The White Stripes o The Raconteurs, es por sus actuaciones o, como en esta ocasión, por su amor al arte y diseño gráfico. Es tanta su pasión que hemos visto esta fascinación plasmada en algunas portadas de sus discos o en las instalaciones de Third Man Records, su compañía discográfica.

Por ello, el guitarrista de The Dead Weather ha lanzado su sitio web, Jack White Art & Design, un espacio para compartir la belleza desde la construcción, la construcción desde el propósito, como él mismo lo ha catalogado.

En la página podemos observar trabajos industriales, de interiores, muebles, esculturas, fotos, un poco de cinematografía y claro, instrumentos musicales, como “Veronica”, la guitarra que realizó en honor de la actriz Veronica Lake y que pertenece a la triada que complementa “Claudette” y “Rita”.

Jack White ha sido influenciado por George Nelson, Norman Saunders y Henry Dreyfuss, por lo que hace uso de colores como el azul, amarillo y rojo. Dichos tonos son notorios en obras como “The Warrior Chair” y “Humbucker”. Nosotros somos fans de la obra “Dog House”, una casa que fabricó el artista para su perrito de nombre Brick.

Lo más llamativo son los clips que podemos observar en la sección Film & Directing, donde veremos charlas con Allison Mosshart, técnicas del bajo, o cómo se creó toda la idea del concepto para el Ultra LP Lazaretto. Todos acompañados por fotos y videos inéditos.

La página de arte y diseño del músico es algo que necesitas ver, seas o no fan del escritor de “Another Way to Die”. Pero si no quieres embarcarte en el viaje de conocer la historia detrás de cada pieza artística, puedes seguirlo en su Instagram oficial, donde estará subiendo fotos de lo que ha realizado.