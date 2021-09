Alex Turner, el líder y vocalista de la banda Arctic Monkeys, es sin duda uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial, ya sea por su forma de ser en el escenario o por las canciones que a lo largo de su carrera ha realizado y las cuales están llenas de todas las fuentes que han tenido influencia en el músico.

Una de esas fuertes influencias es Bob Dylan, a quien rindió una especie de tributo en el disco Tranquility Base Hotel & Casino de los Arctic Monkeys. Este disco estaba planeado salir simplemente a nombre de Alex Turner, pues lo había pensado para su etapa solista, sin embargo, llegó un punto donde el intérprete de “RU Mine” debió recurrir a sus compañeros en la banda, y tras una buena charla, tomaron la decisión de lanzarlo como parte de la discografía que comenzó con el disco Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not.

La razón por la que Bob Dylan tuvo tanta influencia en la vida de Alex Turner, incluida la parte musical, es porque cuando llegó a Nueva York, el disco Desire lo acompañó en su camino por la gran manzana. Incluso, si pones atención, notarás que los cambios en el álbum de Dylan coinciden con los que ha tenido Turner a lo largo de su carrera.

“Era una ciudad gigante e intoxicante, Desire me hacía sentir bienvenido, como si existiera un soundtrack para toda esa experiencia”

Obviamente Desire es el material al que más cariño le guarda Turner, pero de entre las 9 canciones que componen la producción lanzada en 1976 bajo la mano de Don DeVito, es “One More Cup of Coffee” la que Turner pone como el tema clave para plantearse un objetivo a futuro. “Me acompañó cada día, sin lugar a dudas”.

No cabe duda que Bob Dylan sigue siendo una fuerte influencia para muchos artistas, no sólo de Estados Unidos, también en el mundo. Para una muestra más, todo el disco Tranquility Base Hotel & Casino de Arctic Monkeys.

