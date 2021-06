LA FÓRMULA PARA ESCRIBIR UNA CANCIÓN DE BOB DYLAN

No hay nadie con mayor conocimiento, categoría o experiencia que Bob Dylan para hablar sobre cómo escribir una canción, pues el autor de «Like a Rolling Stone» ha compuesto más de 600 temas y la mayoría le tomó apenas un día el terminarlas.

Eso sí, para conseguirlo, Dylan tiene un método infalible, el cual consiste en alejarse de todo, estar en un ambiente tranquilo. “Para mi el ambiente es extremadamente importante, tiene que sacar algo de mi que quiere ser sacado. La gente necesita ambientes pacíficos, vigorizantes, estimulantes. Es una cosa contemplativa, reflexiva”.

Lo anterior lo menciona el propio cantautor en el libro Songwriters On Songwriting, del también artista musical Paul Zollo, donde ambos mantienen una charla sobre cómo crear canciones y plasmarlas en el papel conforme van saliendo de la mente.

En dicho libro, podemos encontrar otros valiosos consejos para poder lograr escribir, de lo que sea, no sólo en cuestión musical, pues según el propio Dylan, todo el mundo puede escribir una canción al igual que todo el mundo tiene esa gran novela dentro, esperando salir.

Eso sí, el compositor de ”Knockin’ on Heaven’s Door” nulifica la idea de varios escritores que aseguran que puedes escribir una obra en cualquier lugar, ya que para él, si lo haces así, morirás sin siquiera haber puesto palabra alguna sobre el papel. “Se debe permanecer casi en un estado inconsciente, mentalmente hablando, para lograrlo”.

“Hay dos tipos de pensamientos en tu mente, buenos y malos. Algunas personas tienen más de uno que del otro. Si quieres ser un compositor de canciones, tienes que poder distinguirlos. Debes deshacerte de todo ese equipaje, debes poder distinguir estos pensamientos porque no significan nada, sólo están jugando contigo. Es importante deshacerse de ellos”.

Algo que también puede ayudar a convertirte en un gran compositor o artista literario, es haber sido rechazado por la sociedad, no necesariamente que eso haya provocado un caos pero sí lo suficiente cómo para salirte de ella misma y poder desahogarte.

Por último, Bob Dylan aconseja que al escribir no tengas en mente la idea de que debes y tienes que plasmar el tema, pues eso complicaría la naturalidad. Lo mejor es escribir como si fuera una necesidad, como si dependiera de ello tu vida.

Se sabe que todos los artistas son diferentes, habrá quienes pueden escribir en un bar, con ruido de fondo, hay quienes deben hacerlo en la soledad. No importa en cual te acomodes, si tienes algo qué decir, debe ser expresado, de acuerdo a Dylan, aunque trata que no sean en canciones, pues según lo expresado por él mismo en Songwriters on Songwriting, hay suficiente canciones en el mundo para que la gente escuche.

“Por cada persona del mundo, se le podría dar cien canciones y nunca se repetirían. Hay suficientes canciones… A menos que alguien vaya a llegar con un corazón puro y con algo qué decir, pero esa es otra historia”.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>