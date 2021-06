María Teresa de Landa, la primera Miss México. Que vio opacada su carrera y vida, al convertirse en tema de la nota roja por el asesinato de su marido. Lo que desencadenó una avalancha de críticas, opiniones y que décadas después el caso se continúa analizando, tomando como contexto la sociedad mexicana de la época de los 20s. La defensa de la joven Señorita México, se basaba en que había cometido ese crimen para defender su honor.

¿Cómo sucedió?

Teresa con 18 años de edad, ganó el certamen de 1928 realizado en Galveston, Texas, Estados Unidos y comenzó a tener ofertas de trabajo, incluso internacionales para incursionar en Hollywood. Pero de Landa regresó a México y se casó con el general Moisés Vidal Corro, quien tenía 34 años de edad y lo había conocido en el funeral de su abuela, el 8 de marzo de 1928. Lo que tuvo que haber sido un gran foco rojo, fue que el enlace matrimonial se realizó en secreto; ya que tiempo después fue revelado que su entonces esposo cometió bigamia.

Pero de eso se enteró María Teresa tiempo después, y ni siquiera fue por confesión por parte de él o que haya visto algo extraño en su esposo. Sino que se enteró de la traición a través de una nota publicada en el periódico Excélsior, un domingo 25 de agosto de 1929. El texto citaba a María Teresa Herrejón (la primera esposa del general Vidal), donde alegaba ser ella “mujer legítima” de Moisés Vidal y reclamaba justicia para sus hijas.

El asesinato

Cabe mencionar que el general era originario de Veracruz y que esa esposa era de allá también. Además de que mantuvo a De Landa digamos que un poco aislada, porque no dejaba que saliera de noche, ni que leyera el periódico, puesto que «una señora decente no tenía por qué enterarse de los crímenes y demás ­indecencias que llenan las páginas de los diarios». Tras la noticia María Teresa le reclamó el engaño y tomó un arma marca Smith and Wesson del mismo.

Su plan era suicidarse, pero su esposo se siguió burlando de ella y la mujer decidió disparar a quemarropa. Según la declaración forense, fueron seis balas y provocó diez orificios. «Una bala cruzó el rostro, la clavícula y volvió a alojarse en el cuerpo del general que quedó tendido en un sillón de la sala del hogar». Cuando se dio cuenta de lo que había hecho intento nuevamente suicidarse, pero las balas se habían terminado.

Miss México aceptó todo, declaró: “yo lo maté, a pesar de que lo adoraba. (…) Desde ese momento, lo único que anhelo es matarme y lo habré de conseguir”. El caso pasó al Jurado Popular; instaurado por el presidente Venustiano Carranza desde 1919, en los que un grupo de 12 personas debía decidir la suerte de las acusadas. Todo la Ciudad se encontraba apretujada atenta al juicio.



Finalmente, María Teresa quedó absuelta, ya que el jurado estuvo a favor de que reaccionó a un ataque a su persona por parte de su esposo, en este caso la bigamia. Muchos años después la señorita México logró destacar en el mundo académico. Siguió sus estudios de maestría y doctorado, se convirtió en profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. En las preparatorias 1, 3 y 5, de materias como Historia, Ética y Filosofía. De Landa falleció el 4 de marzo de 1992.